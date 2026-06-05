Morientes echa de menos a un jugador del Betis y otro del Villarreal en la foto de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

El exdelantero, dos veces mundialista con España, considera que en el 'selfie' de la selección justo antes de despegar hacia Estados Unidos faltaban Pablo Fornals y Alberto Moleiro: "Me han gustado mucho"

Luis de la Fuente hace un 'selfie' con los 26 convocados de la selección española justo antes de viajar al Mundial 2026.@SEFutbol

En torno a las 10:30 horas de este viernes 5 de junio, Luis de la Fuente agarró su teléfono móvil, estiró el brazo y capturó una foto de grupo con los 26 futbolistas convocados en la selección española para el Mundial 2026 y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán; en plena pista del aeropuerto Rosalía de Castro de Santiago de Compostela y justo delante de un avión con el lema "Despega un equipo, vuela un país". En el icónico 'selfie', sin embargo, faltaban un jugador del Real Betis y otro del Villarreal CF.

Eso es lo que ha opinado este viernes un respetuoso Fernando Morientes, quien no tiene dudas de que Pablo Fornals (Betis) y Alberto Moleiro (Villarreal) son las dos grandes ausencias de la 'Roja' en Estados Unidos, México y Canadá. "A mí me han gustado mucho", ha asegurado el exdelantero, que a lo largo de su carrera disputó dos mundiales (1998 y 2002) y una Eurocopa (2004) con la selección española.

Morientes empatiza con Luis de la Fuente: "Me gustan Moleiro y Fornals, pero... ¿a quién quito?"

"No soy de montar polémicas. Respeto mucho las decisiones de la jerarquía de la gente y, en este caso, siempre he defendido mucho a Luis de la Fuente porque es el seleccionador que conoce a los jugadores a la perfección. El momento actual, lo que pueden dar...", comienza preparando el terreno Fernando Morientes para que no se le malinterprete su respuesta a la pregunta de qué jugadores echa en falta en la convocatoria que ha viajado este viernes desde tierras gallegas hasta Nashville (Estados Unidos).

"Evidentemente, a todos nos gustan más unos que otros. Este año, por mi trabajo de comentarista y de análisis de fútbol, me ha gustado mucho Moleiro, me ha gustado mucho Fornals... Me han gustado jugadores de ese estilo, pero principalmente son esos dos los se me vienen a la cabeza ahora mismo", admite el cacereño, que defendió las camisetas de Real Madrid, Valencia CF, Real Zaragoza, AS Monaco y Liverpool FC, entre otros.

"Pero, claro, cuando dices jugadores así... lo que deberías decir es por quién. Es decir, me ha gustado mucho Moleiro y me ha gustado mucho Fornals, vale. ¿Y a quién quito? La pregunta es, ¿a quién quito? En una lista de 22, 25 jugadores, no sobra nadie y tampoco hace falta nadie. Al final, el seleccionador es el que tiene que tomar esa decisión y, si es el entrenador, es por algo", aclara en tono conciliador antes de apostar por la segunda estrella.

"¿Favoritos? Diría que sí, pero también me gusta mucho Francia, que tiene una selección potentísima, Argentina y Brasil. Creo que no va a ser la Brasil de otros años, pero a este tipo de selecciones con nombre e historia también las meto en el vagón", ha señalado Fernando Morientes ante los medios de comunicación durante su asistencia a un acto promocional con motivo del Mundial 2026.

Fornals pierde ante Lamine Yamal el MVP de LaLiga EA Sports 25/26

Entre los numerosos reconocimientos a la gran temporada de Pablo Fornals, el centrocampista del Real Betis ha sido destacado en varios apartados estadísticos de LaLiga, que también le nominó entre los candidatos a MVP, para llevarse el trofeo de Mejor Jugador de LaLiga EA Sports 2025/2026.

El galardón ha recaído finalmente en Lamine Yamal (FC Barcelona), que se ha impuesto en las votaciones al omnipresente Pablo Fornals, al Pichichi de LaLiga, el delantero francés Kylian Mbappé (Real Madrid), a otro consumado goleador como Vedat Muriqi (RCD Mallorca) y al desequilibrante extremo Nicolas Pépé (Villarreal CF).