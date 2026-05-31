LaLiga incluye a Fornals y a Bakambu entre los mejores futbolistas de la temporada

El castellonense ha sido el futbolista más determinante del campeonato, mientras que al congoleño no hay prácticamente nadie que le pueda seguir

Fornals y Bakambu, con Natan en medio, antes de un partido del Betis en esta 25/26.Imago

"Que duro es un domingo sin ti", publica este 31 de mayo las cuentas del Real Betis en redes sociales, con una imagen en melancólico tono sepia de un Estadio de La Cartuja con sus gradas totalmente vacías. Este fin de semana sin fútbol de LaLiga EA Sports y a la espera aún del Mundial 2026 se hace muy extraño para los aficionados verdiblancos, en estos días de dulce resaca por una temporada 2025/2026 que ha acabado con un quinto puesto, que tiene como premio la clasificación para la UEFA Champions League, y con dos futbolistas verdiblancos entre los mejores de todo el campeonato: Pablo Fornals y Cédric Bakambu.

Fornals, el más determinante de LaLiga; Bakambu, el segundo más veloz

En estos días post-temporada, el ente presidido por Javier Tebas hace balance a través de las estadísticas de LaLiga Beyond Stats. En concreto, ha elaborado un 'Top 5' con los mejores futbolistas en cinco aspectos determinantes del juego: disparo, paradas, recuperación, velocidad y pases clave. En esta última clasificación no hay nadie mejor que Pablo Fornals, encumbrado como el futbolista más decisivo de la 25/26.

Días atrás ya salía una estadística que ya le colocaba como el más determinante, porque no hay ningún centrocampista en Europa que haya participado de manera directa en tantos goles (18, nueve asistencias y nueve goles). Ahora, LaLiga, que le nominó a MVP del curso, recuerda que Fornals es el jugador con más pases clave de este curso con 79, los mismos que Edu Expósito (RCD Espanyol) y dos más que Luis Milla. Cierran el quinteto Arda Güler y Vinicius (Real Madrid), con 70 y 69, respectivamente.

En cuanto a Bakambu, su último año en el Betis antes de despedirse jugando un Mundial histórico para la República Democrática ha sido bastante discreto, pero se va dejando la segunda mejor marca de velocidad punta de LaLiga. Los 35,56 kilómetros por hora que marcó el '11' verdiblanco sólo es superado por los 35,77 km/h de Andrei Ratiu (Rayo Vallecano).

El 'Top 5' de los más rápidos lo completan Víctor Muñoz (CA Osasuna), con 35,45 km/h; Jones El Abdellaoui (RC Celta), con 35,45 km/h y Raúl Asencio (Real Madrid), con 35,42. Kylian Mbappé, Aaaron Escandell y Florien Leujenne son los otros tres líderes destacados.

Los jugadores con más remates a portería de LaLiga 25/26

Kylian Mbappé (Real Madrid) 63 Vedat Muriqi (RCD Mallorca) 50 Vinicius Junior (Real Madrid) 46 Ante Budimir (RCD Mallorca) 41 Ferran Torres (FC Barcelona) 37

Los porteros con más intervenciones de LaLiga 25/26

Aaron Escandell (Real Oviedo) 149 Marko Dmitrovic (RCD Espanyol) 133 Mathew Ryan (Levante UD) 125 David Soria (Getafe CF) 118 Paulo Gazzaniega (Girona FC) 116

Los jugadores con más recuperaciones de LaLiga 25/26