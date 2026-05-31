Discreta despedida de Gonzalo Petit, una pregunta por resolver en el Betis

El jovencísimo delantero uruguayo se quedó sin minutos en el último encuentro de su cesión en el Granada CF, el segundo préstamo de su agridulce primera temporada en España. Ya ha anunciado que vuelve al Betis para hacer la pretemporada y con la idea de quedarse

El Real Betis ha ido contestando por la vía rápida varias preguntas que se presentaban en torno a la configuración de la delantera de Manuel Pellegrini para la temporada 2026/2027. Ya es conocido que Cédric Bakambu y el Chimy Ávila se marchan seguro, el primero termina contrato y con el segundo se activa la cláusula de rescisión unilateral del último año. También es sabido que se estudiarán ofertas para traspasar al joven Pablo García y que la intención del club es mantener al cotizado Cucho Hernández.

Dicho todo esto, sólo quedan por resolver dos interrogantes: La principal, saber la identidad del fichaje estrella que persigue Manu Fajardo para ponerle la camiseta con el '9', y otro no tan trascendental pero sí igualmente relevante, ¿qué pasa con Gonzalo Petit? El joven delantero uruguayo contratado el pasado verano por el Betis se encuentra ya de vacaciones, después de una agridulce temporada en la que ha acumulado siete meses cedido en el CD Mirandés y cerca de cinco en el Granada CF.

Discreto cierre de curso para Gonzalo Petit: sin minutos en el Granada - Sporting

El Granada CF cerró la temporada 25/26 este pasado sábado en un partido disputado en el Nuevo Los Cármenes con derrota por 1-2 ante el Real Sporting de Gijón, con un gol de Oliván en el tiempo añadido de un descafeinado encuentro al que ambos equipos llegaron sin nada en juego; de ahí que fuese sacado del horario unificado de este domingo en LaLiga Hypermotion. En clave Real Betis no hubo aliciente alguno, ya que el cedido Gonzalo Petit no tuvo ni un solo minuto y cerró de manera discreta su paso por el cuadro nazarí.

En su primera temporada en España, el joven atacante de 19 años acaba con una hoja de servicios con un total de 37 partidos y 1.753 minutos de juego que ha tenido que arañar uno por uno y que ha aprovechado para marcar la meritoria cifra de ocho goles. En la primera mitad de esta campaña, en el CD Mirandés, Petit jugó 946' en 21 choques (10 de titular) y celebró cinco dianas. Salió en enero en busca de más protagonismo y en el Granada CF ha participado aún menos: 807' en 16 encuentros (10 titular) con tres dianas.

Petit quiere volver al Betis para quedarse

Hace dos semanas, en una rueda de prensa tras un entrenamiento con el cuadro rojiblanco, el ariete charrúa dejó muy claro que su idea es hacer la pretemporada al completo con el Real Betis -el año pasado apenas estuvo unos días entre su llegada y su cesión-. Busca tener opciones reales de luchar por intentar convencer a Manuel Pellegrini.

Para ser suplente en otros equipos, prefiere competir al más alto nivel. Y más aún teniendo en cuenta que la exigencia de la UEFA Champions League hará que el chileno refuerza su conocida querencia por las rotaciones. "Me motiva mucho hacer esta pretemporada con el Betis", ha manifestado.

"Todavía no sé nada sobre mi futuro, por ahora me centro en acabar la temporada tranquilo, quiero terminar bien en Granada y después se verá lo que pasa", explicaba Petit, que no ha contado tanto como imaginaba para el técnico José Rojo 'Pacheta', que ha preferido como habitual a Jorge Pascual (9 goles) y como revulsivos ha alternado al cedido por el Betis y a Mohamed Bouldini (no ha marcado).