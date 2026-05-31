El Betis no perdió ojo de la final de la Champions: de Fabián a Bellerín pasando por los rivales de Fornals en el Mundial 2026

En presencia del lateral catalán, infiltrando entre la afición 'gunner', el centrocampista de Los Palacios ganó su segunda Champions League antes de sumarse a la selección española en un Mundial al que también van David Raya, Martín Zubimendi y un Mikel Merino que no tuvo minutos

Fabián besó su segunda Champions en presencia de Bellerín antes de ir a un Mundial en el que no estará Fornals. Instagram

Al curso futbolístico 2025/2026 aún le queda saber el desenlace en LaLiga Hypermotion antes de que el verano se adentre en el Mundial 2026; pero se puede decir ya que la temporada, en lo que a las competiciones de clubes más importantes se refiere, terminó oficialmente en la tarde de este pasado sábado con la disputa de la final de la UEFA Champions League. En el Real Betis hubo muchos ojos puestos en el vibrante duelo entre el París Saint-Germain y el Arsenal FC que se decidió en los penaltis.

Más allá de que en la 26/27 el club verdiblanco escuchará la musiquilla de ese himno por segunda vez en la historia, en la familia del Betis siempre están atentos a los éxitos de su canterano Fabián Ruiz, campeón de la Champions por segunda año consecutivo y titular para Luis Enrique.

Además, el encuentro servía para ver cómo Mikel Merino, uno de los que han dejado sin Mundial a Pablo Fornals a pesar de su soberbio rendimiento, se quedaba sin disputar ni uno solo de los 120 minutos después de pasarse lesionado casi todo el curso. También estuvo muy atento al duelo Héctor Bellerín, que pasó 10 años en el club 'Gunner' y lo vivió como un aficionado más del Arsenal.

Mikel Arteta dio la alternativa a Héctor Bellerín en su debut como profesional

El '2' del Betis no podía evitar ir con los londinenses, donde jugaban otros dos mundialistas de Luis de la Fuente, David Raya (120') y Martín Zubimendi (los 30' de la prórroga), además del internacional sub 21, el hispano-colombiano Cristhian Mosquera. Antes del inicio del encuentro, Bellerín atendió a los micrófonos de la Cadena SER y explicó que, curiosamente, en su debut oficial con el equipo inglés entró al campo en sustitución de Mikel Arteta, el actual técnico.

"En ese momento no tenía tan claro que fuese a debutar, porque yo sólo había entrenado un par de veces con el primer equipo. Sí que es verdad que, cuando empecé a formar parte de la plantilla y a tener a Mikel cerca, tuve claro que sería entrenador. En su última temporada como jugador ya me di cuenta de que su talento no era solo dirigir desde el centro del campo sino también desde la banda".

"Lo veía por cómo desarrollaba las semanas de entrenamiento, por las cosas que cambiaría de Wenger… Su visión táctica se desarrolló mucho estando con Guardiola, pero siempre la ha llevado dentro", explicó el actual lateral derecho del Real Betis sobre el que fue su compañero en el vestuario del Arsenal FC a lo largo de cuatro campañas, hasta que el vasco se retiró en 2016.

A pesar de todo lo bueno vivido allí, y pese a remarcar lo importante que será siempre ese club en su corazón, en cuanto a ciudades, el de Badalona no tiene dudas: "No, no, me quedo con Sevilla. Cien por cien. Cuando estuve allí fue una época muy bonita y me gusta volver, pero para pasar un fin de semana". Este verano se enfrentará a su Arsenal en pretemporada y, quién sabe, quizás también le toque en la Champions 26/27.

Bellerín elige el mejor y el peor momento: la versión del Betis, mejor que la del Arsenal

"Cien por cien, creo que sí, que mi mejor momento ha sido el de estas últimas temporadas (en e Betis). Además, yo creo que mi estilo de juego en el Arsenal, por la forma de jugar del equipo, era más vistoso, más físico; pero hhora mi futbol, también porque uno va teniendo una edad y kilómetros en las piernas, se ha reconvertido en más táctico, entrando más por dentro…", opina Bellerín.

El peor momento para un futbolista siempre son las lesiones. En su caso, una rotura de ligamento cruzado le impidió ser convocado con la selección española en 2019, cuando el seleccionador nacional era precisamente un Luis Enrique que le había comunicado que contaba con él como premio al gran nivel que venía mostrando esos años en la Premier League.

"Ahí estaba en uno de los mejores momentos, además estaba en la prelista de Luis Enrique y fue un año con Emery que llegamos a la final de la Europa League. Luego la perdimos contra el Chelsea y yo me la perdí por lesión. Esas lesiones también pasan factura en el cuerpo pero lo más importante para mí es que esta reconversión en mi futbol y en mí mismo. Esta etapa la estoy disfrutando muchísimo y eso para mí es fundamental".