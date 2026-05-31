Debate abierto sobre la idea del Betis con Pablo García: "El precio es irrisorio", "pero si Pellegrini no lo quiere..."

El traspaso del prometedor canterano sigue tomando forma como una opción bastante factible, especialmente debido a que la vía de la cesión está descartada a priori y todo se reduce a una disyuntiva: venta o primer equipo

Qué hacer con Pablo García, ésa es la cuestión. Sólo tiene 19 años y cuenta con características muy prometedoras. Tiene arraigo y lleva en la sangre los colores verdiblancos, que siempre es un plus. En el primer equipo del Real Betis aún no ha podido exhibir aún ese depuradísimo olfato de gol que ha mostrado en todas las categorías inferiores de su club y de la selección española.

Quizás todavía le falta un puntito más de cocción para poder asentarse en la élite a una edad tan temprana, pero ha sido volver al Betis Deportivo y aflorar su hiperactiva productividad: siete goles y dos asistencias en sólo nueve partidos con el filial, con el que ha sumado más minutos (752') que en sus 25 encuentros con los mayores entre LaLiga EA Sports, la UEFA Europa League y la Copa del Rey (714', con 2 G y 1 A).

La venta de Pablo García gana enteros en el Betis como vía para hacer caja en este verano de Champions

El descenso a Segunda Federación del joven equipo de Dani Fragoso simplifica la ecuación. Descartada también la vía de una cesión -como adelantamos en febrero en esta columna de opinión dedicándole un 'Grito al Silencio'- para foguearse antes de volver a intentarlo, la disyuntiva se reduce a sólo dos opciones: promocionarle de manera definitiva o venderle este mismo verano.

He aquí otro debate dentro de este debate: su precio. Esos 10 millones de euros en los que le ha tasado el Betis (conservando una parte de sus derechos) y que ha hecho crecer de manera exponencial su ya de por sí extensa lista de pretendientes: El AFC Ajax, que rompió el hielo, el Olympiacos FC de Mendilibar e Inter de Miami de Messi han ganado enteros en los últimos días.

Esa cantidad aseguraría a Pablo García entrar entre las siete u ocho mejores ventas de canteranos de la historia de la entidad; pero tampoco llena ni sirve para compensar el dolor que causa ver marcharse a un jugador formado en la casa (en su caso, además, desde Prebenjamín) y que tiene cualidades para convertirse en una estrella internacional.

La situación, a día de hoy, según la información que maneja este periódico está más cerca de una venta que el futbolista asume como bastante probable sin renunciar aún a nada. Con estos argumentos sobre el tapete, la redacción de ESTADIO Deportivo se adentra en este complejo debate sobre lo que debería hacer el Betis con el de Alcosa.

"Si Pellegrini no quiere a Pablo García, es mejor que el Betis saque un rédito económico por él"

"Aquí hay varias cuestiones. Si me preguntan a mí, personalmente, yo como entrenador del Betis me lo quedaría. Creo que sería un revulsivo interesante, más todavía el año que viene, de nuevo con tres competiciones. Es un futbolista que está creciendo, que quizás no ha explotado como se esperaba, pero todavía confío en él y creo que podría ser útil. Eso, si yo fuera el entrenador; pero viendo la realidad del Betis...", expone el periodista de esta casa José Antonio Rivero.

"Parece que el entrenador, Manuel Pellegrini, no lo quiere. Por tanto, como no lo quiere, para tener un futbolista que no va a contar mejor sacar un rédito económico por él. Se habla de alrededor de 10 millones de euros. En la tesitura actual yo lo vendería, simplemente porque Pellegrini no lo quiere; pero repito: si fuera por mí, me lo quedaba", añade conductor de 'La Prórroga de ESTADIO Deportivo'.

"Ese precio es irrisorio por Pablo García: esto no va de Pellegrini, tiene que ser un proyecto de club"

La opinión de Rafa Cala es más rotunda: "Pues yo me lo quedaba y rechazaba cualquier tipo de oferta que llegara por Pablo García". "Esos 10 millones de euros me parecen una cantidad irrisoria por Pablo García, que es un futbolista que tiene lo más caro que hay en el fútbol, el gol. El gol se paga muy caro y con 19 años no podemos ya 'enterrar' a un canterano que no ha tenido demasiadas oportunidades ni demasiada continuidad en Primera división".

"Es un futbolista que ha marcado goles en todas las categorías y hay que darle una o dos temporadas más para que demuestre su nivel. Aunque te puedas arriesgar a no recaudar nada en un futuro por un bajo rendimiento, hay que correr ese riesgo por Pablo García. Es un futbolista que, con ese gol y ese olfato que tiene en el área, te puede marcar la diferencia en la élite del fútbol", argumenta el redactor de ED.

"Para mí, es un futbolista en el que tengo bastantes esperanzas. ¿Cómo convencer a Pellegrini de que lo ponga más? Bueno, es que no tiene que ser una cuestión de Pellegrini ni de entrenador, tiene que ser un proyecto de club", ha rematado Cala, con cuya opinión coincide la gran mayoría de los lectores que han participado en el debate y que apuestan casi de manera unánime por la continuidad del canterano.