El preferido del Milan para su dirección deportiva es Ramón Planes, aunque valora a Manu Fajardo

Si bien el perfil del mairenero gusta en la capital lombarda, igual que el del villarrealense Jorge Rodríguez, la carrera del ilerdense, que ha pasado por Barça, Tottenham, Getafe o Al-Ittihad, supone un plus para los dueños del club 'rossonero', que acaban de hacer una limpia total

El Milan se ha quedado de un plumazo sin todo su 'staff', desde el CEO, Giorgio Furlani, hasta el entrenador, Massimiliano Allegri, pasando por el secretario técnico, Geoffrey Moncada, y el director deportivo, Igli Tare. Los dueños de la entidad 'rossonera', con RedBird Capital Partners y Gerry Cardinale al frente, han decidido hacer una limpia absoluta ante el fracaso que consideran no haberse clasificado para la Champions League (jugarán la Europa League) pese a la fuerte inversión realizada (170 millones), aunque vendió también por un montante similar. Ahora, los medios de comunicación especulan con los sustitutos, saltando a la palestra el nombre de Manu Fajardo.

Aseguraba este sábado 'La Gazzetta dello Sport' que el joven responsable de la planificación del Real Betis era uno de los que más gustaba a los dirigentes lombardos para tomar las riendas de todo un histórico, como el austríaco Oliver Glasner para el banquillo, aunque gustaba también, según la prestigiosa fuente, el villarrealense Jorge Rodríguez. El caso es que las apuestas son variopintas, justificada la cuestión por lo inusual de destituir a todo el organigrama directivo de un día para otro. Los bandazos con las ofertas, por ejemplo, también a Andoni Iraola, que la rechazó como la del Crystal Palace y parece destinado al Liverpool, para ser el DT.

Precisamente al que sustituirá el vasco, Arne Slot, es considerado el preferido para el banco milanista por el afamado periodista Sacha Tavolieri, que señala también a Ramón Planes como el director deportivo que más consenso genera entre los propietarios italo-estadounidenses del club con sede en San Siro. Su amplio currículo, que le ha hecho ejercer en RCD Espanyol, Tottenham, FC Barcelona o Getafe CF atrae bastante. Con contrato un año más con el Al-Ittihad saudí, se da por hecho un acuerdo amistoso para separar sus caminos en las próximas semanas, por lo que el elegido, de cumplirse esta filtración, tendría pasado, pero no presente bético.

Muchas propuestas, pero voluntad de seguir en La Cartuja

Después de que el propio Ramón Planes tratara de llevárselo al Al-Ittihad cuando se marchó a principios de 2024, otro club de Arabia Saudí, un par italianos, el Rangers escocés, el Valencia CF y, ahora, el Milan se habrían interesado por el trabajo de Manu Fajardo, sevillano (de Mairena del Aljarafe) y bético, por lo que, si rechazó una propuesta económicamente imbatible como la de los aurinegros de Jeddah, difícilmente abandone el Real Betis y un proyecto al fin de Champions League.

En los mentideros futbolísticos se había especulado, incluso, con un regreso del ilerdense a la que fue su casa, si bien no existen indicios de que vaya a haber una vacante en la dirección deportiva heliopolitana. Cuestionado sobre las posibles ofertas por sus servicios, el responsable de la planificación verdiblanca siempre agradeció el reconocimiento a su labor, aunque dejó claro que se encuentra feliz y valorado por Ángel Haro y José Miguel López Catalán, que le propusieron la promoción interna y, llegado el caso, sabrán cómo retenerle.