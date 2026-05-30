Bomba en el banquillo del Liverpool: Arne Slot es despedido y Andoni Iraola gana enteros

El técnico vasco, pretendido por Bayer Leverkusen y Crystal Palace, es el favorito para sustituir al neerlandés en Anfield tras una temporada irregular que ha obligado al club red a cambiar de rumbo

El Liverpool FC ha decidido abrir una nueva era en el banquillo. Tras destituir a Arne Slot pese a tener un año más de contrato, el club red ya trabaja en su sustituto y el nombre que aparece en cabeza es el de Andoni Iraola.

Según ha informado Fabrizio Romano, el exentrenador del Bournemouth es el gran favorito para hacerse cargo del equipo de Anfield. La operación todavía no está anunciada de forma oficial, pero las conversaciones avanzan y el Liverpool se ha adelantado a otros clubes como Crystal Palace y Bayer Leverkusen, que también tenían al técnico vasco en su lista.

Iraola gana la carrera por el banquillo del Liverpool

La salida de Arne Slot ha acelerado todos los movimientos. El Liverpool no quería entrar en un verano largo sin entrenador y ha activado una vía que encaja con lo que busca la dirección deportiva: intensidad, presión alta, conocimiento de la Premier League y capacidad para construir un equipo reconocible.

Iraola aparece como el perfil ideal. Su etapa en el Bournemouth le ha dado prestigio en Inglaterra y ha confirmado que puede competir en la Premier con recursos más limitados. Su fútbol agresivo, vertical y valiente ha llamado la atención de varios clubes europeos.

El Liverpool se adelanta a Crystal Palace y Bayer Leverkusen

El movimiento red llega en un momento clave. Según apunta Diario AS, Iraola estaba en las fases finales de negociación con Crystal Palace y Bayer Leverkusen, dos proyectos atractivos y con margen de crecimiento.

El Palace buscaba un técnico capaz de sostener su crecimiento tras conquistar la Conference League, FA Cup y Community Shield. El Leverkusen, por su parte, necesitaba un entrenador con personalidad para reconstruir el equipo tras un cambio de ciclo en la Bundesliga.

Pero el Liverpool ha aparecido con una oferta difícil de rechazar. La entidad de Anfield no solo ofrece mayor dimensión deportiva, sino también una plataforma de máximo nivel en la Premier y en la Champions League.

Arne Slot cae un año después de hacer campeón al Liverpool

La decisión del Liverpool sorprende por el contraste con lo ocurrido hace apenas un año. Slot llegó en junio de 2024 y firmó una primera temporada brillante, en la que conquistó el 20º título de liga para el club y fue nombrado Entrenador del Año por la LMA.

También llevó al equipo a la final de la Carabao Cup y a los octavos de final de la Champions League. Sin embargo, su segunda campaña no respondió a las expectativas. El Liverpool perdió regularidad, se alejó de la pelea por la Premier y terminó clasificándose para la Champions con más sufrimiento del previsto.

El comunicado oficial del club dejó claro que la decisión no fue sencilla: “Hemos llegado colectivamente a la conclusión de que es necesario un cambio para que el club siga avanzando”.

Iraola encaja con la intensidad que exige Anfield

La elección de Iraola responde a una idea muy concreta. El Liverpool quiere recuperar una versión agresiva, dinámica y reconocible. Tras años marcados por la intensidad de Jürgen Klopp y una etapa posterior más irregular con Slot, el club busca una identidad que conecte con la grada.

Iraola ha demostrado que sus equipos pueden presionar alto, correr hacia adelante y atacar con muchos jugadores. En Bournemouth optimizó recursos, elevó el rendimiento de futbolistas jóvenes y convirtió a un equipo teóricamente medio en un rival incómodo para cualquiera.

El reto de Iraola: pasar de revelar talento a ganar títulos

El gran desafío para Iraola será cambiar de escala. En Bournemouth, el objetivo era crecer, competir y sorprender. En Liverpool, el margen es mucho menor. Se le exigirá ganar, competir por la Premier, avanzar en Champions y reconstruir una plantilla que perderá estrellas como Konaté y Salah.

Por ello, tendrá que participar en la planificación del mercado. El Liverpool necesita reforzar varias zonas, ajustar roles y recuperar el hambre competitivo de un grupo que se quedó lejos del Arsenal en la pelea por la Premier.

El Liverpool activa una nueva era con sello español

Si se confirma su llegada, Andoni Iraola se convertirá en el nuevo rostro del proyecto red. El movimiento tendría una enorme carga simbólica para el fútbol español: otro entrenador formado en LaLiga dando el salto a uno de los banquillos más importantes del mundo.

La apuesta es clara: cambiar antes de que el desgaste se haga irreversible. Iraola tendrá que demostrar que su fútbol puede funcionar no solo para competir contra los grandes, sino para ser uno de ellos.