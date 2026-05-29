El adiós más amargo de Paco Jémez del West Ham: "Ha sido duro"

Paco Jémez pone fin a su aventura en el West Ham tras un curso que terminó en descenso a Championship. El técnico canario, que llegó como asistente de Nuno Espírito Santo en enero, vuelve a quedar libre en pleno arranque del mercado y ya mira hacia su próximo desafío en los banquillos

Paco Jémez se ha despedido del West Ham a través de sus redes sociales. El técnico, cuyo fichaje se confirmó el pasado 15 de enero, ha dicho adiós tras una etapa, como asistente de Nuno Espírito Santo, en la que el club inglés ha terminado consumando su descenso a Championship. Por ello, el entrenador de 56 años vuelve a estar libre para firmar por cualquier equipo, en un momento en el que se empieza a abrir el mercado de fichajes.

La mejoría del West Ham hizo efecto en enero con la llegada de Paco Jémez

Paco Jémez comenzó teniendo impacto que seguramente quería cuando llegó al West Ham como asistente de Nuno Espírito Santo. Sin embargo, en su primer mes en la Premier League consiguió la victoria frente al Tottenham, West Ham y Burnley, que les hizo subir posiciones en la clasificación. Además, lograron pasar de dieciseisavos y octavos de final de FA Cup frente al Burton y Brentford.

De hecho, en una entrevista concedida a ESTADIO Deportivo, el propio Paco Jémez habló de esa mejoría que estaba teniendo el West Ham: "Creo que ha sido fruto un poco de muchas cosas. Una casualidad, el que llegue alguien de fuera con, digamos, aire fresco, que no estaba afectado por la situación que estaba viviendo el equipo. El mérito es todo de los jugadores, que son los que traducen el mensaje en el campo. Yo creo que había un poquito de todo".

El comienzo del final para el West Ham en la Premier League 25/26

Pese a ello, el West Ham empezó a acumular derrotas como el 5-2 ante el Liverpool o el 2-0 ante el Aston Villa, además de empates frente a equipos como el Manchester United, Bournemouth y Manchester City. Por ello, Paco Jémez, que llegó al club dirigido por Nuno Espírito Santo cuando se contraba en 18ª posición de la Premier League, fue encadenando tropiezos que hicieron que el grupo se fuera quedando en lo más bajo de la tabla.

El West Ham mantenía la competencia con equipos como los Wolves o Burnley, aunque estos dos se desengancharon antes de la pelea por la salvación de la Premier League. Por ello, Paco Jémez y el resto del equipo ponían el foco en superar a otros como el Tottenham o incluso Nottingham Forest, que han acabado a dos y cinco puntos de diferencia en la clasificación, respectivamente.

El West Ham cae a Championship y Paco Jémez se despide con un mensaje en redes

Finalmente, el West Ham consumó su descenso a Championship pese a la victoria en la última jornada ante el Leeds United, que no se jugaba nada. En este sentido, el Tottenham cumplió y logró el triunfo necesario que le dio la salvación y la permanencia en la Premier League una temporada más. Tras ello, el futuro de Nuno Espirito Santo queda en el principal foco de la entidad, tras bajar de categoría.

Por su parte, Paco Jémez se ha despedido en el día de hoy del West Ham con un mensaje en redes sociales: "Ha sido duro, pero ha valido la pena. ¡Gracias Nuno! ¡Gracias @WestHam! ¡Gracias Hammers! A partir de ahora soy solo otro Irons". El técnico de Las Palmas de Gran Canaria, con amplia experiencia en banquillos como el del Rayo Vallecano, Ibiza, Córdoba o Cruz Azul, entre otros, podría asumir otro reto la próxima temporada.

Paco Jémez mira al futuro tras confirmar su salida del West Ham

Paco Jémez confesó en ESTADIO Deportivo sus sensaciones con el rol como ayudante: "Al principio, si te digo la verdad, pues no me sentía cómodo, porque estaba acostumbrado a otras cosas diferentes, pero bueno, entendí que al final era tomar decisiones para dárselas a alguien y que él, al final, eligiera". Por ello, parece complicado que veamos al entrenador canario en esa posición en su próxima aventura.

Sin embargo, Paco Jémez podría recibir ofertas de diferentes clubes en los próximos días, una vez confirmada su salida del West Ham, que intentará luchas por volver a la Premier League el próximo año. El técnico canario, por su parte, se separa de Nuno Espírito Santo del banquillo inglés y espera su siguiente aventura en un club o incluso selección.