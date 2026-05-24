Batacazos del West Ham de Paco Jémez y del Chelsea, el nuevo equipo de Xabi Alonso

El West Ham del español Paco Jémez terminó descendiendo en la Premier League a pesar de ganar al Leeds United por 3-0. El Chelsea, que la próxima temporada entrenará el Real Madrid, no jugará competición europea tras perder ante el Sunderland por 2-1

La última jornada de la Premier League no dejó indiferente a nadie con 10 partidos simultáneos que depararon grandes sorpresas. Lo más destacado fue en la parte alta ver como el Chelsea, que el próximo curso será dirigido por Xabi Alonso, se ha quedado fuera de Europa tras perder por 2-1 ante el Sunderland. En la parte baja, otro palo para un técnico español como Paco Jémez. El ayudante de Nuno vio como su West Ham, que parecía haber resurgido desde la llegada del español, venció al Leeds United pero el triunfo del Tottenham ante el Everton por 1-0 hizo imposible la permanencia en la Premier League.

El Chelsea no estará en Europa con Xabi Alonso

El nuevo proyecto de Xabi Alonso el próximo curso en el Chelsea empezará fuera de la competición europea, derrotado en la última jornada por 2-1 por el Sunderland, clasificado para los torneos continentales después de medio siglo, en esta la Europa League, tras un triunfo merecido contra un rival decepcionante, que necesita un giro inmediato.

La intención es suficiente para medir el momento de dos equipos. El Sunderland fue pura ambición. La clasificación europea activó un aliciente descomunal para su temporada y su historia. No juega una competición continental desde 1973. Hace más de medio siglo, cuando aún existía la Recopa de Europa, cuando fue eliminado en los octavos de final.

El West Ham de Paco Jémez desciende de manera cruel

El West Ham United descendió este domingo al Championship, pese a imponerse al Leeds United (3-0) en la última jornada, en un resultado que no le valió para mantener la categoría. El conjunto del este de Londres necesitaba ganar y esperar una derrota del Tottenham Hotspur frente al Everton, pero los 'Spurs' también hicieron los deberes y certificaron la caída de los 'Hammers' a la segunda división inglesa.

Los de Nuno Espírito Santo, cuyo asistente es el español Paco Jémez, se adelantaron gracias a un remate de cabeza de Taty Castellanos tras un saque de esquina botado por Jarrod Bowen, que no entró en la lista de Inglaterra para el Mundial. Precisamente el inglés hizo el segundo a falta de diez minutos que hizo estallar de alegría al London Stadium, pendiente de un milagro que finalmente no llegó, y ya en el descuento, Callum Wilson puso el tercero en el marcador.

Los resultados de la última jornada de la Premier League

El resto de resultados deparó el triunfo a domicilio del Manchester ante el Brighton, del Arsenal ante el rival del Rayo en Conference, el Crystal Palace. El empate del Liverpool ante el Brentford. Pep se despidió del City con una nueva derrota ante el Aston Villa de Unai Emery por 1-2.

Resultados actualizados de la Premier League

Clasificación actualizada de la Premier League