Andoni Iraola anuncia más fichajes en su presentación con el Liverpool

El entrenador español ha dado su primera rueda de prensa como líder del Liverpool y ha asegurado que ya trabajan en más refuerzos para mejorar la plantilla de cara a la próxima temporada

Andoni Iraola ya está con el Liverpool para ponerse manos a la obra en la planificación de la nueva temporada. El técnico español ha sido una de las grandes novedades del club de Anfield y este lunes 13 de julio se ha incorporado con su nuevo equipo y ha dado su primera rueda de prensa como entrenador. El objetivo principal que tiene es devolver al club a la élite y ya ha asegurado que habrá más fichajes para seguir mejorando la plantilla.

Andoni Iraola asegura que habrá más fichajes además de Víctor Muñoz

El Liverpool ya ha incorporado un par de refuerzos para el próximo curso, siendo el más destacado de ellos el de Víctor Muñoz. El joven talento español llega a Anfield para dar un salto a nivel internacional después de pasar por Osasuna. Pero Iraola reconoce que la llegada del canterano del Real Madrid y la de Jeremy Jacquet no son suficientes.

"Hemos firmado a algunos, pero necesitamos más" ha asegurado en su primera rueda de prensa como entrenador del Liverpool, además de confirmar que ya están trabajando para buscar más refuerzos. "Estamos trabajando en ello. Como entrenador, quiero que los jugadores estén aquí desde el primer día, pero entendemos que no funciona así. Estamos haciendo todo lo posible para que esas incorporaciones lleguen" añade el español, dejando claro que también propone nombres. "Obviamente también intento ayudar con las incorporaciones", a la espera de nuevos movimientos en el mercado de fichajes.

El plan de Iraola para devolver al Liverpool a la élite

A la espera de realizar esos fichajes que espera, aún sin desvelar muchos más nombres, lo que sí tiene claro es su plan de trabajo con la plantilla que tenga. "Tenemos que ser un equipo vertical, intenso y agresivo, en el que cada uno pueda sentirse cómodo apoyando" reconoce el técnico vasco. "Tenemos que hablar con ellos sobre dónde se sienten más cómodos, entenderlos, hacer pruebas durante la pretemporada y luego decidir" añade Iraola, dejando claro que va a mirar por los jugadores y probar las posiciones que le sean más favorables.

Todo ello con un objetivo muy claro, hacer que el Liverpool vuelva a pelear por títulos, tanto en la Premier League como en Champions. "Esto es Liverpool. Tenemos que cambiar algunas cosas y tácticas sobre el campo, pero si me han fichado es porque quieren muchas cosas que he hecho en otros clubes" explica el ex entrenador del Bournemouth, que gracias a ello ha llamado la atención a un club histórico.

"Quiero ser lo más natural posible. Tres años en la Premier quizá me hayan hecho mejor" concluye Iraola sobre las ideas con las que ha aterrizado en Manchester.