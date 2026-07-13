Gattuso empujó a Mario Gila para que fichara por el Milan

El central español firma con el club rossonero hasta 2031 tras dejar a la SS Lazio, en una operación que también beneficia al Real Madrid, que se guardó un porcentaje de sus derechos

Mario Gila ya es nuevo jugador del AC Milan. El club rossonero anunció oficialmente el fichaje del central español procedente de la Lazio, con contrato hasta el 30 de junio de 2031 y el dorsal 34 en su nueva camiseta.

La operación tiene una lectura añadida: Gennaro Gattuso, leyenda milanista y actual técnico de la Lazio, reconoció que fue clave para desbloquear una salida que Claudio Lotito y Angelo Fabiani no parecían dispuestos a facilitar.

Mario Gila, Milan y Lazio: fichaje oficial hasta 2031

El AC Milan hizo oficial la llegada de Mario Gila, convirtiendo al defensa español en una de las apuestas importantes del mercado rossonero. El club lo presenta como un central preparado, con experiencia en Serie A y recorrido europeo después de cuatro temporadas en la Lazio.

Gila, nacido en Barcelona en 2000, pasó por la cantera del Real Madrid, completó su desarrollo en el Castilla y llegó a debutar con el primer equipo en la temporada 2021/22, la misma en la que formó parte de la plantilla campeona de LaLiga.

Después dio el salto a Italia. En 2022 fichó por la Lazio, donde ha terminado de consolidarse como central de nivel competitivo. El español disputó 120 partidos y marcó 2 goles con el conjunto romano, además de ganar experiencia tanto en Serie A como en competiciones europeas.

Gattuso admite que convenció a Gila para firmar por el Milan

El giro más llamativo no está solo en el fichaje, sino en cómo se desbloqueó. Gennaro Gattuso explicó en su presentación con la Lazio que él mismo empujó la salida del jugador pese a que la dirección del club no lo veía claro.

“Fui yo quien les convenció”, reconoció el técnico en rueda de prensa. La frase tiene peso porque retrata una operación incómoda: la Lazio no quería facilitar la marcha de un central importante a un rival directo de Serie A, pero Gila ya había transmitido que necesitaba salir.

Gattuso también defendió el comportamiento del futbolista. Destacó su profesionalidad, su compromiso con la camiseta biancoceleste y el hecho de que, por el componente económico y personal de la oferta, su etapa en Roma había llegado a su fin.

Lotito no quería reforzar a un rival directo en la Serie A

La negociación no fue sencilla. Claudio Lotito acostumbra a ser un presidente duro en el mercado y la salida de Gila tenía varios elementos delicados: destino a un rival italiano, jugador importante, contrato vigente y una operación con implicaciones económicas para terceros.

El Milan llevaba días presionando y la Lazio intentaba proteger sus intereses. Según la prensa italiana, la operación se mueve alrededor de los 30 millones de euros incluyendo bonus, una cifra importante para un central que llegó desde el Real Madrid por bastante menos.

La postura inicial de Lotito y Fabiani era resistir. Gattuso, sin embargo, entendió que forzar la continuidad podía convertirse en un problema interno. Gila había sido honesto con el club, había explicado su situación y el Milan le ofrecía un contrato largo y una mejora deportiva y económica.

El Real Madrid también gana con Mario Gila

El traspaso tiene otro protagonista inesperado: el Real Madrid. El club blanco conservaba la mitad de los derechos del jugador tras venderlo a la Lazio en 2022 y ahora vuelve a obtener beneficio con su salto al Milan, el cual se sitúa sobre 15 millones de euros.

Es otro ejemplo del modelo del Real Madrid con varios canteranos: vender cuando no tienen espacio inmediato en el primer equipo, pero mantener derechos o porcentajes para futuras operaciones.

Para el jugador, además, es una validación de su recorrido. De Castilla a Lazio. De Lazio a Milan. Y con la Selección española ya en su horizonte tras haber recibido su primera llamada con la absoluta en 2025.

El Milan suma un central con gran futuro en la Serie A

El fichaje de Gila tiene sentido por varios motivos: no necesita adaptación al fútbol italiano, tiene 25 años, contrato largo, experiencia europea y una etapa importante en la Lazio que le ha dado oficio.

El Milan gana un defensa preparado para competir en una zaga exigente. Sin embargo, también aterriza en un club donde la presión es distinta. San Siro exige resultados, carácter y personalidad. El Milan no puede permitirse fichajes decorativos. Necesita jugadores capaces de sostener un proyecto que quiere volver a competir arriba en Italia y en Europa, después de una desastrosa temporada que acabó sin plaza para la Champions League.