Álvaro Rodríguez ficha por el Bournemouth y deja un gran beneficio al Real Madrid

El delantero hispano-uruguayo da el salto a la Premier League tras explotar en Primera división, con un el Elche CF que cierra su venta en 25 millones de euros fijos más 5 en variable, dejando un beneficio de 12,5 millones para el club blanco

Álvaro Rodríguez ya tiene destino en Inglaterra. El delantero hispano-uruguayo jugará en el Bournemouth la próxima temporada tras una operación de 30 millones de euros, 25 fijos y 5 en variables, que deja una cifra importante en las arcas del Elche y un beneficio directo para el Real Madrid.

El movimiento tiene una lectura doble: el ‘Toro’ salta a la Premier League después de revalorizarse en el Martínez Valero y el club blanco ingresa 12,5 millones de euros por el 50% de los derechos que todavía conservaba del atacante.

Álvaro Rodríguez pone rumbo al Bournemouth por 25 millones más variables

La operación entre Elche y Bournemouth se cierra en una cantidad cercana a los 25 millones de euros fijos más otros cinco en variables, según informó As. El delantero, que la pasada temporada fue una de las piezas más importantes en la permanencia del conjunto ilicitano, da así el salto a una Premier League que llevaba semanas siguiéndole de cerca.

El interés inglés no apareció de un día para otro. Bournemouth y Hull City ya habían movido ficha por el jugador durante el mes de junio, con propuestas importantes para un delantero que todavía no ha cumplido 22 años y que venía de completar su primer curso realmente sólido en Primera división.

La elección del Bournemouth tiene sentido deportivo y económico. El club inglés jugará la Europa League tras una temporada histórica y está construyendo una plantilla capaz de competir en dos frentes. Álvaro Rodríguez encaja como delantero de potencia, juego aéreo, trabajo sin balón y margen de crecimiento, un perfil muy valorado en Inglaterra.

El Real Madrid cobra 12,5 millones y rompe su vínculo con el ‘Toro’

El gran beneficiado indirecto de la operación es el Real Madrid. Cuando traspasó a Álvaro Rodríguez al Elche en julio de 2025, el club blanco conservó el 50% de los derechos del jugador. Ahora, con la venta al Bournemouth, recibirá la mitad de la parte fija de la operación: 12,5 millones de euros.

La cifra refuerza una política ya habitual en Valdebebas: dejar salir a futbolistas que necesitan minutos, pero mantener porcentajes o derechos que puedan generar ingresos futuros. En este caso, el resultado ha sido inmediato. Solo un año después de su salida definitiva, el delantero vuelve a dejar dinero en el club que lo formó.

El matiz importante es que el Real Madrid ya no conservará ningún derecho sobre el futuro del futbolista. La operación no incluye opción de recompra ni derecho de tanteo, por lo que el ‘Toro’ rompe definitivamente su vínculo con la entidad madridista. El ingreso es alto, pero también supone cerrar cualquier puerta a un regreso controlado.

El Elche convierte una apuesta en una venta de Premier League

Para el Elche, la venta es una demostración de mercado. El club ilicitano apostó por Álvaro Rodríguez cuando el delantero necesitaba continuidad y confianza después de su etapa en el Real Madrid Castilla y de una cesión irregular en el Getafe. En el Martínez Valero encontró minutos, contexto y una responsabilidad que le hicieron crecer.

El propio Elche anunció en su día su fichaje como una apuesta de presente y futuro, con contrato hasta junio de 2029. Aquella operación tenía riesgo, pero también un margen evidente: un delantero joven, internacional con Uruguay en categorías inferiores, formado en La Fábrica y con un físico diferencial para la élite.

La respuesta llegó sobre el césped. Álvaro disputó 34 partidos de LaLiga, marcó 7 goles y repartió 5 asistencias. Más allá de los números, su impacto estuvo en la capacidad para fijar centrales, ganar duelos, descargar de espaldas y darle al equipo una referencia ofensiva en partidos de máxima presión.

Marco Rose recibe un delantero con físico de Premier

El Bournemouth inicia una nueva etapa con Marco Rose en el banquillo, después de que el club hiciera oficial su llegada tras la salida de Andoni Iraola al Liverpool. El técnico alemán hereda un equipo que viene de clasificarse para Europa y que necesita ampliar recursos ofensivos para sostener el salto competitivo.

Álvaro Rodríguez llega a un contexto exigente, pero atractivo. La Premier League castigará cualquier desconexión, aunque también puede potenciar sus mejores virtudes: presencia en el área, poderío en el juego aéreo, agresividad en la presión y capacidad para actuar como referencia en ataques más directos. El delantero deja un entorno en el que ya había encontrado estabilidad y aterriza en una competición mucho más física, con defensas de primer nivel y menos margen para fallar.

Álvaro Rodríguez cierra su etapa española con una revalorización total

La carrera de Álvaro Rodríguez ha vivido varios cambios de ritmo. Llegó al Real Madrid en 2020 con 16 años, pasó por el Castilla, debutó con el primer equipo en enero de 2023 y llegó a marcar en un derbi ante el Atlético, un gol que disparó las expectativas sobre su futuro.

Después, sin sitio estable en el primer equipo blanco, buscó minutos. Primero pasó por el Getafe, donde no terminó de explotar, y más tarde por el Elche, donde sí encontró el ecosistema adecuado para crecer. Esa temporada en el Martínez Valero ha cambiado por completo su mercado.

El Bournemouth se lleva a un delantero todavía en construcción, pero con señales claras de crecimiento. El Elche firma una venta enorme para su estructura. Y el Real Madrid vuelve a cobrar por un jugador de La Fábrica sin tenerlo ya en plantilla.