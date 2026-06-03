Álvaro Rodríguez enciende el mercado de fichajes en la Premier League con ofertas sobre la mesa

Álvaro Rodríguez ha firmado una temporada que lo impulsa al escaparate: sus siete goles y cinco asistencias han despertado el interés de la Premier League, dónde ya manejan ofertas de 22 millones por un '9' que podría replantearse su futuro

Álvaro Rodríguez ha sido una de las notas positivas en el Elche esta pasada temporada. El uruguayo, en su primera temporada, en el conjunto ilicitano, ha firmado siete goles y cinco asistencias en LaLiga EA Sports. Esto le ha llevado a recibir sus primeras llamadas en el mercado de fichajes, como ha sido el caso de diferentes clubes de la Premier League.

En este sentido, Bournemouth y Hull City han sido los dos equipos que han llamado a la puerta de Álvaro Rodríguez. De hecho, el delantero del Elche ya ha recibido ofertas de hasta 22 millones de euros. Por ello, la Premier League podría ser el próximo destino de un jugador que tiene contrato hasta 2029, pero la propuesta procedente de Inglaterra le podría hacer cambiar los planes.

Álvaro Rodríguez apunta a ser el nombre del mercado de fichajes en el Elche

Álvaro Rodríguez podría ser uno de los nombres propios en el mercado de fichajes del Elche. Su irrupción ha sido clave con Eder Sarabia, que confirmó su salida y ya el club pone manos a la obra en un nuevo entrenador para el Martínez Valero. El uruguayo finalizó la temporada como mejor sabe hacer, viendo puerta ante el Girona en Montilivi, un gol que certificó la permanencia del conjunto ilicitano.

Su gol en la última jornada de LaLiga supuso que Álvaro Rodríguez acabase la temporada con siete tantos en su cuenta particular. Sin embargo, esto no fue suficiente para que Marcelo Bielsa le llamase para el Mundial y defender la camiseta de Uruguay, ya que entraron otros delanteros como Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre, Federico Viñas, Darwin Nuñez, Facundo Pellistri Rodriguez Brian.

La Premier Leaguie aprieta por Álvaro Rodríguez, con contrato hasta 2029

Pese a ello, el delantero del Elche, que acelera en el fichaje del nuevo entrenador, despierta el interés de equipos de la Premier League. Tras pasar por el Real Madrid, en su mayoría, Getafe y ahora el conjunto ilicitano, Álvaro Rodríguez podría estudiar una nueva aventura en Inglaterra, ya que Bournemouth y Hull City se encuentran en la pugna por lograr la incorporación del uruguayo, tal y como ha informado el periodista Matteo Moretto.

Álvaro Rodríguez, además, ha recibido ofertas de unos 22 millones de euros por su fichaje, como ha apuntado la fuente anteriormente mencionada. El Elche podría hacer caja por su delantero este verano, pese a tener contrato hasta 2029. Todo ello, sin embargo, podría depender de la elección del nuevo entrenador, que podría dar luz verde a su salida o rechazar el movimiento para que vuelve a defender los colores ilicitanos la próxima temporada.

Álvaro Rodríguez y la decisión y los planes del nuevo entrenador del Elche

De esta manera, Álvaro Rodríguez, que anotó el último gol del Elche de la temporada, podría estar ante su primera experiencia en Inglaterra. La temporada en el conjunto que dirigía Eder Sarabia le ha servido para tener una firme continuidad en LaLiga, dónde ha disputado 34 de 38 jornadas esta campaña. Sus siete tantos y cinco asistencias han sido vitales para lograr la salvación en Primera División.

Por otro lado, el Elche también está atento a lo que suceda con el futuro de otros delanteros como Rafa Mir o André Silva, que acaban contrato. El primero llegó cedido procedente del Sevilla, por lo que debería de volver a la dinámica del conjunto de Luis García Plaza a menos que los ilicitanos quieran prologan la cesión del futbolista. Por su parte, el portugués firmó su fichaje por una temporada desde el Leipzig, por lo que quedaría libre.

Álvaro Rodríguez entra en una fase decisiva en la que podría cambiar el rumbo de su etapa en el fútbol, tras solo un año en el Elche. Sin embargo, el uruguayo podría esperar a la decisión y los planes que tenga el nuevo entrenador. Por el momento, han sonado perfiles como el de Iván Ania, técnico del Córdoba, García Pimienta, que se encuentra libre, o Alessio Lisci, destituido recientemente del banquillo de Osasuna.