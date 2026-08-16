Espanyol - Levante: alineaciones probables, horario y donde ver en tv el partido de LaLiga EA SPORTS

La primera jornada de Primera división trae un duelo entre el renovado equipo de Manolo González y el primer proyecto de inicio como granota de Luis Castro

La jornada 1 en LaLiga EA SPORTS llega a su cuarto partido con un Espanyol - Levante en el RCDE Stadium, donde el nuevo proyecto de Monchi junto a Manolo González se mide a la plantilla de Luis Castro.

El conjunto perico quiere iniciar bien la temporada en casa tras acabar el pasado curso sufriendo por la permanencia, mientras que los granotas, salvados gracias a un histórico final de temporada, tratarán de mostrar que su buen hacer no fue casualidad.

Espanyol - Levante: fecha y horario del partido de la jornada 1 en LaLiga EA Sports

El encuentro protagonizado entre RCD Espanyol y Levante UD en la jornada 1 de LaLiga EA SPORTS está programado para el domingo 16 de agosto a partir de las 19.00 horas. El partido tendrá lugar en el RCDE Stadium, feudo perico con capacidad para más de 37.000 espectadores.

¿Dónde ver en directo en televisión el enfrentamiento de la jornada 1 de LaLiga entre Espanyol y Levante?

El Espanyol - Levante de la jornada 1 en LaLiga EA SPORTS es ofrecido bajo suscripción mensual por Movistar+, a través de su canal Movistar LaLiga. Además, el partido se incluye dentro del paquete de fútbol de Orange TV.

¿Cómo seguir online el Espanyol - Levante, encuentro de la jornada 1 de LaLiga EA SPORTS?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Espanyol - Levante de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web www.estadiodeportivo.com, merced a un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped del RCDE Stadium. Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.

Alineaciones probables del Espanyol - Levante en la jornada 1 de LaLiga EA SPORTS

El inicio de Liga siempre supone una incógnita para el público, puesto que solamente el entrenador es capaz de analizar la forma de sus nuevas incorporaciones y, de ser positiva, si merecen un hueco en su once inicial por delante de sus compañeros más experimentados.

Monchi trae caras nuevas al once de Manolo González

En el caso de Manolo González, el Espanyol podría ver debutar como titular a Unai Núñez, llamado a competirle el puesto a Riedel en el centro de la defensa, mientras que, en el lateral izquierdo, Hinojo puede asumir los galones por delante de Hartman, siendo ambos refuerzos estivales.

Por último, Calatrava, firmado desde el Castellón para unir el mediocampo con el ataque, debería de aparecer de inicio tras su gran pretemporada.

Como bajas aseguradas estarán Kike García, que sufre una rotura completa del tendón proximal del bíceps femoral, y no regresará al equipo hasta diciembre. Y Javi Puado, el capitán perico que aún se encuentra en la fase de recuperación de su rotura de ligamento cruzado anterior, pudiendo regresar a finales de noviembre.

Luis Castro, sin Carlos Espí, pero con un once reconocible

Por parte del Levante, Luis Castro ha podido mantener una gran base del bloque diseñado el anterior curso, donde la gran ausencia será Carlos Espí, traspasado al Real Madrid.

Así, como caras nuevas, podremos ver el debut de Mandi como granota, o la irrupción de Paco Cortés en el extremo izquierdo, firmado desde la CyD Leonesa.

Como jugadores no disponibles encontramos a Brugui, que cumple sanción, y Primo, el tercer guardameta granota que arrastra problemas en el hombro frutos de una luxación.

Lo onces esperados de RCD Espanyol y Levante UD en la jornada 1 de LaLiga

RCD Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Unai Núñez, Cabrera, Hinojo; Urko, Edu Expósito, Calatrava; Dolan, Roberto, Pere Milla.

Levante UD: Ryan; Toljan, Mandi, De la Fuente; Manu Sánchez; Olasagasti, Oriol Rey, Carlos Álvarez; Victor García, Iván Romero, Paco Cortés.