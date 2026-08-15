Bordalás carga contra el arbitraje tras su derrota contra el Alavés: "No podemos hacer nada"

El técnico del Getafe se queja del arbitraje tras su derrota contra el Alavés en la primera jornada de la nueva temporada de La Liga, en la que la expulsión de Kiko Femenía condicionó el partido

El Getafe se ha llevado una dura derrota en su estreno en una nueva temporada de La Liga EA Sports, cayendo por 3-0 frente al Alavés, que ha despuntado en Mendizorrosa. Sin embargo, aunque sea la primera jornada la polémica no ha tardado en llegar, señalando la expulsión que sufrieron en la primera parte y que les ha dejado en inferioridad numérica durante el segundo tiempo del partido. Por ello, José Bordalás no ha dudado en denunciar que a su equipo "no le tratan igual" tras el partido.

Bordalás señala la expulsión de Kiko Femenía como el condicionante de la derrota contra el Alavés

"Veníamos con mucha ilusión para este primer partido de temporada" empezó a relatar el técnico alicantino, antes de soltar su primera rajada contra el arbitraje. "Creo que el partido estaba muy igualado y se ha condicionado con la expulsión" aseguró. "Siempre jugar con uno menos se nota, en el primer partido del campeonato muchísimo más, porque todavía no tienes el ritmo, no tienes la frescura que tienes cuando ya se llevan varias jornadas" explicó Bordalás sobre la roja a Kiko Femenía en el minuto 42 de partido.

Por ello, no ha dudado en asegurar que "no nos tratan de la misma manera. Empieza el partido y la primera falta la sancionan con amarilla, la segunda también. No podemos hacer nada" apostilla el alicantino.

Ha sido en el segundo tiempo cuando el Alavés ha aprovechado la superioridad numérica en el verde y ha podido abrir el marcador, y una vez anotaron el primer gol, fueron a hacer sangre cuando más débil estaba el Getafe. "El equipo ha dado la cara, lo ha intentado, hemos estado vivos con el 0-0, el equipo ha sido atrevido. Quizás, en esa valentía que ha tenido el equipo, a pesar de quedarnos con uno menos, queríamos ganar el partido" justifica el entrenador de los azulones.

"En una pérdida, en un centro lateral, se pusieron por delante, pero el equipo no le perdió la cara al partido. Quizás, en el tramo final han sido nuestros peores momentos, porque hemos permitido muchas contras y nos hicieron el segundo y el tercero, un resultado, creo, injusto para lo que ha sido el partido" analizó Bordalás, que sabe que en la recta final del encuentro el equipo se vino abajo, y de ahí los dos goles en el descuento que han abultado el resultado final.

Bordalás valora el primer día de regreso de Enes Unal

Además de analizar el primer partido de su equipo, Bordalás se ha pronunciado sobre una de las noticias del verano en el Coliseum. El conjunto madrileño ha fichado a Enes Unal, trayendo de regreso a uno de sus máximos goleadores históricos.

"Es un jugador que ya conocemos de su primera etapa en el club. No había jugado en pretemporada ningún partido completo, hemos decidido que entrase después. Ha tenido que entrar en una situación no buena para un jugador, porque estábamos con uno menos, ha tenido que trabajar mucho, pero es un grandísimo jugador y seguro que nos va a dar muchísimo" expone sobre el regreso del delantero turco.