Alavés 3-0 Getafe: Quique Sánchez Flores supera a un Bordalás que se centra en la Conference

El equipo babazorro se lleva los primeros puntos de en este inicio de una nueva temporada de La Liga EA Sports, con una sorprendente y meritoria victoria frente al Getafe de Bordalás

Este sábado 15 de agosto ha dado inicio una nueva temporada de La Liga EA Sports y ha sido el choque entre el Alavés y el Getafe el encargado de dar el pistoletazo de salida. Un partido en el que se ha notado que los dos equipos aún están tratando de encontrar la fórmula ganadora con los nuevos fichajes que han incorporado en este mercado, siendo el Alavés el club que se lleva los primeros puntos.

El conjunto babazorro ha sido capaz de imponerse al Getafe con un resultado final de 3-0, con los azulones compitiendo más flojo de lo esperado en este inicio de La Liga, y con la vista puesta en la Conference League, ya que disputan los playoff la próxima semana. Por otra parte, los goles de Nahuel Tenaglia, de Mariano Díaz y de Mikel Rodríguez han sido los que han dado los tres puntos al equipo de Quique Sánchez Flores.

Primera sorpresa en el estreno de una nueva temporada de La Liga: El Alavés derrota al Getafe

El técnico del Alavés ya avisó de que su plantilla había subido el nivel, a pesar de no contar con muchas nuevas incorporaciones, y así lo han demostrado en su estreno liguero. La primera parte fue bastante más igualada, con un juego tranquilo de ambos equipos intentando encontrar los espacios para crear peligro. De hecho, en estos primeros 45 minutos el partido fue bastante lento y continuamente parado a base de faltas de ambas partes.

Hasta que en el minuto 42 el colegiado expulsó a Kiko Femenía, que dejó con uno menos al Getafe y la inferioridad numérica fue muy notable en la segunda parte, cuando el partido empezó a ser más vistoso.

Nahuel Tenaglia guía al Alavés a la victoria y Mariano Díaz y Mikel Rodríguez ponen la guinda

El segundo tiempo ha sido el que ha roto el partido, con el Alavés abriendo el marcador en el minuto 73 gracias al gol de Nahuel Tenaglia. Este tanto ha permitido que el Getafe abra más espacios, que han aprovechado los albiazules para empezar a sumar tantos a favor.

En los últimos minutos del encuentro, y con los visitantes ya de capa caída, el Alavés ha conseguido cerrar el resultado gracias a un segundo tanto que les ha dado tranquilidad de cara al descuento. Mariano Díaz ha sido el encargado de poner el segundo gol en el marcador en el minuto 91, sellando así la victoria del Alavés en Mendizorroza, en un estreno perfecto para ellos.

Poco después, en el minuto 94, Mikel Rodríguez ha hecho sangre al marcar el tercer y definitivo gol, dejando un marcador mucho más lucido de lo que ha sido el partido, aunque demostrando que los de Quique Sánchez Flores han llevado la batuta del juego en este choque.

El Getafe de Bordalás deja dudas antes de disputar los playoff de la Conference League

Este resultado deja un sabor muy agridulce en los aficionados del equipo madrileño, con una derrota que no termina de preocupar pero que sí deja incertidumbre justo antes de comenzar su aventura europea. El próximo día 20 de agosto, los azulones enfrentan el partido de ida de los playoff de la Conference League, en el que deben derrotar al Partizan de Belgrado si quieren clasificarse para la ronda central del torneo. Un reto en mente que seguro que les ha influido en una primera jornada de La Liga.

Ficha técnica3 - Alavés: Sivera; Ángel (Yusi, min.65), Tenaglia, Koski, Jonny, Rebbach (Aleñá, min. 94); Blanco (Guevara, min. 94), Ibáñez, Denis (Mikel Rodríguez, min.57); Toni Martínez y Mañas (Mariano, min.57)

0 - Getafe: Soria; Femenía, Djené (Sazonov, min. 81), Abqar, Romero, Davinchi (Ünal, min. 46); Terrats, Mario Martín (Risco, min.66), Mangala; Andrés García (Boselli, min. 81) y Satriano (Valou, min. 73)

Goles: 1-0, min.73: Tenaglia. 2-0, min.92: Mariano. 3-0, min.94: Mikel Rodríguez

Árbitro: Orellana Cid (Comité Andaluz). Expulsó con tarjeta roja directa al visitante Kiko Femenía (min.42). Mostró tarjeta amarilla a los locales Denis (min. 48+), Rebbach (min.66) y Blanco (min.85), y a los visitantes Davinchi (min.10), Martín (min.23) y Djené (min.77).