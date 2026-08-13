El Getafe ya tiene rival para el play-off de la Conference League

El equipo azulón se estrenará en la Conference League frente al Partizan de Belgrado, contra quién disputará su primer play off de clasificación para la fase central, con las fechas ya definidas

Esta temporada el Getafe afronta un desafío muy ilusionante al jugar en Europa. El equipo de José Bordalás ha logrado la clasificación para competir en la Conference League, la tercera competición europea, para la que ya tienen un primer rival después de que los serbios hayan ganado su partido contra el Tobol Kostanai en la tercera ronda previa.

Será el Partizan de Belgrado el primer equipo al que se enfrente el Getafe en su aventura en Europa, siendo los serbios los primeros a batir en el play-off clasificatorio para la fase central del torneo. Además, también se ha decidido las fechas de la ida y la vuelta de esta primera ronda clasificatoria.

El Partizan de Belgrado, primer rival del Getafe en la Conference League

El Getafe ya tiene fecha y rival para su estreno en la Conference League. El club azulón hará su debut en esta competición europea contra el Partizan de Belgrado, que ha sido el ganador de su choque de tercera ronda de los clasificatorios. Los serbios han derrotado por un resultado global de 5-1 a Tobol Kostanai, con un 0-3 en la ida y 1-2 en la vuelta, que se ha disputado este jueves 13 de agosto.

El equipo de José Bordalás jugará el play off de clasificación para entrar en el cuadro final de los equipos clasificados a la Conference League la próxima semana. Lo hará contra el Partizan, que ha logrado acceder a este play off después de derrotar al Una Strassen de Luxemburgo y al Tobol Kostani de Kazajistán en los eliminatorios previos.

Fechas del partido entre el Getafe y el Partizan de Belgrado de la Conference League

La gran aventura del 'Eurogeta' empieza la próxima semana, con el partido de ida el próximo jueves 20 de agosto, que se disputará en el Coliseum. Después, para la vuelta del play off, el conjunto madrileño tendrá que viajar hasta Belgrado, para competir la vuelta el jueves 27 de agosto en el Partizán Stadium. Este partido cerrará la eliminatoria y decidirá quién se clasifica.

Nuevos refuerzos para Bordalás para los play off de Conference League: Enes Unal y Mojica

De cara a sus choques de Conference League y el inicio de La Liga, el Getafe ha anunciado dos nuevos refuerzos para la plantilla de Bordalás. El primero de ellos es el regreso de Enes Unal, uno de los máximos goleadores históricos del equipo. El turco llega procedente del Bournemouth.

Por otra parte, poco después de confirmar el rival y fecha del debut en la Conference League, han anunciado otro fichaje. Se trata de Johan Mojica, que llega traspasado del Mallorca como refuerzo para el lateral izquierdo.