El agente de Topuria ya ha elegido a su próximo rival: "Queremos esa pelea"

Malki Kawa se pronuncia, al fin, sobre el rival y objetivo que Topuria quiere para su próximo combate

"Ilia es bueno. El próximo tipo que pelee con él va a tener problemas, pero ese no voy a ser yo". Así de claro elogiaba Justin Gaethje a Ilia Topuria en una de sus últimas apariciones. Y más claro aún repetía su negativa a darle la revancha.

Después de lo dicho, se podría prever que fuera por temor a perder a las primeras de cambio el cinturón que tantos años le ha costado conseguir. Pero después de haber vencido a El Matador en Washington tampoco parece lógico pensar en ello.

The Highlight alude en su negativa a que Topuria debe hacer una pelea antes de afrontar de nuevo un combate por el título. Viendo los precedentes, razón no le falta. Aunque también, con ello, se aseguraría que no volvería a verse las caras con El Matador hasta finales de 2027, ya que el luchador hispano-georgiano no volverá previsiblemente antes de la primavera del próximo año. O, como muy pronto, en febrero o marzo.

Topuria no ha hablado nada desde que se consumó su primera derrota. En las primeras semanas se dejó ver en algunas fotos de amigos (Omar Montes, Ferran Torres...), siempre con las gafas de sol protectoras puestas. Y ya hace unos días, su peluquero publicó su primera foto sin gafas, en la que se ve totalmente recuperado de sus lesiones en apenas dos meses.

El equipo de Topuria lo tiene claro

Que él no hable no significa que los demás lo hagan por él. Ya desde las primeras semanas después del 14-J, fecha del UFC Freedom 250, fueron muchos los que le nombraron, ya q fuera para hablar de las consecuencias de su pelea o para indicar cuál sería su próximo paso. Entre ellos un Gaethje que, como se pudo ver, ha repetido varias veces que no quiere darle la revancha.

Su agente, Malki Kawa, sí que apareció, pero fue para defenderle ante un 'ataque' procedente del representante de Islam Makhachev. Y ahora ha vuelto a hacerlo. Y ha sido para dejar claro cuál es el rival y el combate próximo que quiere para Ilia Topuria.

“Queremos esta pelea”, publica Malki Kawa en su perfil de Instagram. El combate no necesita presentación. Ni tampoco el rival. Quiere esa revancha que le niega Justin Gaethje y volver a optar a ser campeón del peso Ligero en la UFC.

Pimblett. Tsarukyan... alternativas

En las últimas semanas, entre los nombres alternativos que habían aparecido estaba un Paddy Pimblett que lleva mucho insistiendo en enfrentarse a Ilia Topuria. O un Arman Tsarukyan que es el que le sigue en el ranking de su división. Pero Topuria, a través de su agente, ha dejado claro que si pelea con estos quiere ser como campeón y para ello necesita recuperar el cinturón cuanto antes.

Kawa ya ha hecho público el deseo del luchador español. Ahora todo queda en manos de la UFC, que es la que analiza el negocio y quien decide qué peleas son las que más le interesan en los próximos meses tras vivir un verano de ensueño con los combates de Topuria, McGregor, Holloway y, este sábado, Makhachev.