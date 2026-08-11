Javier Méndez, entrenador de Islam Makhachev, sobre Joel Álvarez: "Su problema es que vive en España"

El entrenador mexicano-estadounidense ensalza al español y asegura que está preparado para ganar el sábado a Chidi Njokuani en el UFC 330

Los aficionados españoles a las artes marciales mixtas volverán a estar atentas a un evento numerado de la UFC y no será esta vez por Ilia Topuria, sino por un Joel Álvarez que se enfrenta este sábado, probablemente, al duelo más importante de su carrera en el UFC 330, donde se verá las caras con el estadounidense Chidi Njokuani.

Lo hará en el combate que cierra la cartelera preliminar, un duelo que se 'encontró' después de que acudiera a Estados Unidos para unirse al campamento de Islam Makhachev como sparring. El daguestaní, que cierra la velada con su combate ante Ian Machado Garry por el título del peso Wélter, recurrió a la fortaleza del español para preparar la pelea aprovechando que tienen el mismo agente. Y ante una baja inesperada, Joel aceptó ser el reemplazo pese a apenas tener tiempo para preparar el combate.

El hecho de entrenar junto al actual número uno libra por libra de la UFC ha elevado su nivel y se ve para poder ganar su segundo combate en esta división tras el que venció en su debut ante Vicente Luque. Después de su última derrota, el luchador asturiano llega con ganas de resarcirse y llamar a la puerta del ranking en una de las divisiones más fuertes de la compañía.

El entrenador de Islam Makhachev, el mexicano-estadounidense Javier Méndez, ve a Joel Álvarez preparado para esta pelea pese al poco tiempo que ha tenido, aunque admite que necesitaría de una mayor preparación a ese nivel para poder afrontar las grandes peleas.

"Joel necesita mucho más tiempo con nosotros. Necesita lo que nosotros tenemos para subir más alto en el ranking. Si pudiese tener más tiempo con nosotros, lo podríamos ayudar. Le he dicho como debe pelear y que tiene que mejorar para ser mejor y crecer", explica Méndez en una charla en el canal de Álvaro Colmenero, donde apunta el gran problema que tiene el asturiano.

Joel Álvarez sería mejor en Rusia o Estados Unidos

"Su problema es que vive en España y no tiene los luchadores y los entrenadores como hay en Rusia y Estados Unidos, por lo que para él es más difícil aprender y crecer en las artes marciales mixtas. Tiene las puertas abiertas. Es un gran muchacho. Yo le quiero mucho. Y Ali Abdelaziz, su mánager, también le tiene mucha estima", añade el norteamericano.

En este sentido, Javier Méndez ha podido comprobar su nivel en las sesiones en las que ha coincidido y peleado con Islam Makhachev. "Lo hizo muy bien, con Islam y con el resto de muchachos. Está listo para la pelea en UFC 330. Es un buen luchador. Njokuani es un striker, no es muy bueno en el suelo. Lo que si tiene Joel es que es más joven, lo quiere más y por eso pienso que va a ganar. Njokuani es muy bueno, pero Joel lo quiere más", advierte.