La ayuda de Joel Álvarez a Makhachev tiene premio en la UFC

El luchador español, que estaba ayudando al daguestaní en su campamento, ha sido reclutado de urgencia y peleará en el UFC 330 de la próxima semana

Joel Álvarez es la gran sorpresa del UFC 330 que tendrá lugar la próxima semana y que tiene como combate estelar la pelea entre el daguestaní Islam Makhachev y el irlandés Ian Machado Garry.

El luchador español, que se encontraba en Nueva Jersey (Estados Unidos) entrenándose y sirviendo de sparring en el equipo de Islam Makhachev, ha sido reclutado de urgencia ante la baja por lesión de Geoff Neal y se enfrentará al estadounidense Chidi Njokuani el próximo 15 de agosto en Filadelfia. Así lo ha asegurado en ABC el experto en MMA Álvaro Colmenero.

El Fenómeno Álvarez asegura espectáculo y tendrá la posibilidad de resarcirse de su última derrota ante Yaroslav Amosov, en una pelea en la que el asturiano perdió por sumisión, por primera vez, en toda su carrera. Acostumbrado a resolver sus peleas arriba, Joel Álvarez no pudo contrarrestar el poderío en el suelo del ucraniano.

El luchador español estaba entrenando muy duro con el equipo de Khabib Nurmagomedov, de ahí que haya aceptado sin dudar la que puede ser la mejor pelea de su carrera deportiva. Una gran oportunidad para intentar entrar en el ránking del peso Wélter, división en la que apenas ha luchado dos veces, con un triunfo y una derrota.

Joel Álvarez y Makhachev comparten agente

Joel Álvarez comparte agente (Ali Abdelaziz) con Makhachev, de ahí que fuera reclutado para hacer su campamento e intensificar las peleas en el tramo final de su preparación contra Garry. Si al de Daguestán le ha venido bien enfrentar la fortaleza del asturiano, a Álvarez también le va a valer ahora para afrontar un duelo en el que no se lo ha podido pensar mucho antes de aceptar.

"Hay que recordar que ambos peleadores comparten mánager, Ali Abdelaziz, y estoy seguro de que este ha sido el gran protagonista de entrelazar a Daguestán y a España por primera vez y puede que última en la historia del deporte", señala Marc Perujo en su cuenta de Instagram.

Álvarez, con opciones ante Chidi Njokuani

Chidi Njokuani (25-12, 5-5 en UFC) es un rival del nivel del español, por lo que tendrá opciones y se prevé un combate igualado en la ciudad de la costa Este norteamericana. Ambos luchadores destacan por su stricking, por lo que se prevé que la pelea se desarrolle arriba, donde el español tiene más argumentos. El estadounidense ha perdido cinco de sus últimos siete choques, tres de ellos antes del límite.

"Hora de trabajar!", publicaba este miércoles el propio peleador español, que confirmaba en sus perfiles de redes sociales la oficialidad de su regreso al octógono de la UFC.