El próximo combate de Topuria ya toma forma: "Es una pelea bonita"

El luchador hispano-georgiano ya está recuperado casi al completo de las lesiones que le dejó Justin Gaethje en su rostro tras el UFC Casa Blanca. Y ahora, el excampeón de la UFC Demetrious Johnson ya ha apuntado quién puede ser su siguiente rival

El UFC Casa Blanca del pasado mes de junio ha marcado un antes y un después en la carrera de Ilia Topuria. De hecho, veremos a ver si no le termina costando su carrera, valga la redundancia.

El estadounidense Justin Gaethje le destrozó la cara y ofreció su victoria a Donald Trump como regalo de cumpleaños. Pese a que el luchador hispano-georgiano quería continuar peleando, todos le terminaron convenciendo para que abandonara el octógano ante su falta de visión.

Las dos fracturas en sendos huesos orbitales y la fractura en el tabique nasal le obligaron a ceder su cinturón y su condición de invicto en la UFC.

Una vez conocido el parte médico oficial, le han recomendado entre dos y tres meses de inactividad física, si bien 'El Matador' ya está haciendo vida normal y se ha dejado ver en algunos eventos con amigos suyos, como Ferran Torres.

Algunos expertos ya le han aconsejado que se tome muy en serio su recuperación pese a haber evitado el quirófano. Y es que si no terminan de soldarse dichas fracturas podría tener consecuencias muy serias de cara al futuro.

Sin embargo, conociendo el carácter ganador del luchador español, son muchos los que ya hacen sus quinielas sobre cómo y con quién regresará al octógono. El último en hacerlo ha sido el excampeón de la UFC Demetrious Johnson, quien a través de su canal de YouTube ya le ha dado forma a su próximo combate, contra Magomed Zaynukov.

El ruso, con un récord invicto de 9-0, ha debutado recientemente en la UFC y pertenece al equipo de Islam Makhachev. Zaynukov venció por decisión unánime a Damian Rzepecki el pasado 25 de julio en Abu Dabi en un combate que emocionó a Johnson hasta el punto de considerarlo como un rival digno de Topuria: "Es un combate magnífico; me encantaría verlo. Resulta interesante, ya que Ilia Topuria viene de perder ante Justin Gaethje y hay muchos enfrentamientos excelentes para él en las categorías de 155 y 145 libras. Me encantaría ver este enfrentamiento entre Chanko e Ilia Topuria".

Pese a ello, para que este se produzca Zaynukov, que es doble campeón mundial de muay-thai, tendrá que correr mucho para acumular suficientes victorias para poder ser nombrado rival de Ilia. Eso sí, hasta un año tiene por delante, ya que Topuria no tiene pensado reaparecer antes.

Los planes de Ilia Topuria

Paso o paso o partido a partido como diría el 'Cholo' Simeone. Ilia Topuria sigue dirigiendo su primera derrota en la UFC. Rodeado con los suyos y sabiendo que "volverá mucho más fuerte" se ha tomado su recuperación con calma y sin ansiedad por volver a demostrar que es el mejor.

'El Matador' ya ha dejado claro que le encantaría afrontar a su vuelta una revancha contra Gaethje, si bien el luchador norteamericano no está por la labor. Quizás porque no quiere que la gloria alcanzada con el hispano-georgiano le dure poco.

Y es que todavía son muchos los que siguen creyendo que de no haberle hecho la raja en su ojo derecho nada más empezar el combate, la historia podría haber sido bien distinta.

Asimismo, otro de los rivales que más suenan en las últimas semanas es con su archienemigo Paddy Pimblett, que serviría para acabar de una vez por todas con las provocaciones que ambos se hacen ante los micrófonos de la UFC.

Jon Jones hace su apuesta particular

Por último, otro de los que ha salido en las últimas horas a hablar sobre Ilia Topuria y su derrota ante Gaethje ha sido Jon Jones.

Cuestionado sobre quienes descartan ya a Islam Makhachev como posible rival del 'Matador', el considerado como mejor luchador de la UFC de todos los tiempos, ha hablado alto y claro en el canal de Dovy: "En mi opinión, Ilia es actualmente un luchador perfecto. Su grappling se ve genial, su disciplina, la forma en que se lleva... siempre en forma, siempre fuerte. He oído que gasta millones de dólares en su proceso de recuperación, salud y suplementos alimenticios. Su nivel de boxeo, su poder de noqueo... parece el luchador del futuro".

Y si tuviera que apostar, Jones, el GOAT de la UFC, no duda: "Personalmente, no tengo ningún interés o favoritismo en este asunto. Que gane quien gane. Pero si tuviera que apostar, elegiría a Topuria, creo que Ilia es mejor. Porque el striking de Topuria es superior. Creo que el grappling de Islam es mejor. También pienso que Makhachev tiene más habilidades de sumisión, pero el poder de noqueo de Topuria lo hace un poco mejor. Ambos luchadores pueden ganar en cualquier noche. Pero si tuviera que apostar personalmente en este combate, pondría mi dinero en Ilia".