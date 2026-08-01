UFC Belgrado o UFC Fight Night | Cartelera completa y donde ver por TV en España la velada con Medic vs Rodríguez como combate estelar

Uros Medic y Daniel Rodríguez cierran un cartel espectacular en la primera cita de la UFC en la capital de Serbia

La UFC regresa a Europa para estrenarse en una ciudad, Belgrado, y en uno de los mejores pabellones, el Belgrado Arena, del continente. Y lo hace con un evento con grandes nombres, muchos luchadores serbios y del Este de Europa y hasta cinco peleadores con ranking de la compañía de artes marciales mixtas más conocida del mundo.

El UFC Fight Night Belgrado tiene como pelea estelar el duelo del peso Wélter entre el ídolo local Uros Medic ante el estadounidense Daniel Rodríguez. Con tres derrotas en 16 combates, Medic busca un triunfo que le acerque de forma definitiva al Top-10 de su división.

Enfrente, no obstante, tiene a un rival que ha encajado más derrotas (5), pero que también tiene más experiencia (25 peleas) y que es muy peligroso por su resistencia y por el volumen de golpeo que suele acumular.

El combate coestelar no le va a la zaga, pues aunque no hay un serbio presente, sí que está un excampeón. El polaco Jan Blachowicz, ex número uno del peso Semipesado y actual 4 del ránking, se las ve con el neozelandés Navajo Stirling, invicto tras diez combates disputados.

Cartelera estelar del UFC Belgrado

Uros Medic vs Daniel Rodríguez – Peso wélter

Jan Błachowicz vs Navajo Stirling – Peso semipesado

Aleksandar Rakic vs Marcin Tybura – Peso pesado

Dusko Todorovic vs Robert Valentin – Peso medio

Vlasto Cepo vs Gilbert Urbina – Peso medio

Milos Jancic vs Noah Gugnon - Peso ligero

Cartelera preliminar del UFC Belgrado

Ludovít Klein vs Tofiq Musayev – Peso ligero

Oban Elliott vs Michael Oliveira - Peso wélter

Borislav Nikolic vs Mark Vologdin - Peso gallo

Dennis Buzukja vs Bogdan Grad - Peso pluma

Mateusz Rebecki vs Kyle Prepolec - Peso ligero

Nina Milosevic vs Hailey Cowan - Peso gallo femenino

Jovan Leka vs Alexander Poppeck - Peso pesado

Marina Spasic vs Stephanie Luciano - Peso paja femenino

A qué hora es el combate entre Uros Medic vs Daniel Rodríguez

La velada tendrá lugar hoy sábado 1 de agosto de 2026 desde el Belgrade Arena (Serbia), recinto con capacidad para albergar unos 25.000 espectadores.

Respecto a los horarios de los combates, en este caso el UFC Belgrado se disputa a partir de las 16:00 horas (horario peninsular español) cuando comiencen las peleas preliminares; mientras que el cartel principal, en el cual se incluye la pelea entre Uros Medic y Daniel Rodríguez, dará inicio a partir de las 19:00 horas.

Dónde ver por TV la pelea de Uros Medic vs Daniel Rodríguez

En cuanto al canal y a las plataformas por las que se podrá seguir la pelea entre Uros Medic y Daniel Rodríguez, la cadena que tiene sus derechos para emitir en España es Eurosport.

En este caso, se podrán ver los combates en streaming a través de la app de HBO Max. El evento empieza a las 16:00 horas y podrá verse en España a partir de las 17:00 en HBO Max. Los preliminares, al completo, también pueden verse por la APP de la UFC, UFC Fight Pass.

En ESTADIO Deportivo les informaremos de todo lo que ocurra en el Belgrade Arena de la capital serbia.