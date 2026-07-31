Ilia Topuria está de vuelta y Jon Jones se posiciona

Ilia Topuria se deja ver por primera vez totalmente recuperado de las lesiones que se produjo en su último combate

Ilia Topuria mete la directa para su regreso 45 días después del UFC Freedom 250. El Matador no se había dejado apenas ver en estas seis semanas ni había dado señales de vida. Había aparecido con su amigo Omar Montes en una cita familiar y con Ferran Torres tras la victoria de España en el Mundial, pero en ambas ocasiones lucía gafas de sol protectoras mientras se recuperaba de sus lesiones.

En esta ocasión lo ha hecho ya sin gafas y ha demostrado que, al menos visiblemente, está totalmente recuperado de las fracturas orbitales que le produjo Justin Gaethje, así como de la fractura en la nariz, de la que sí se veía recuperado en las fotografías anteriores. Las imágenes las ha publicado su peluquero, Luis Bless.

Ya avisó su preparador físico que el menor de los hermanos Topuria podría estar totalmente recuperado antes de lo pensado, en un periodo que iba entre las seis semanas y los dos meses. Y que, si quisiera, podría volver a pelear antes de final de año. No parece claro esto último y lo normal es que su próxima pelea se programe para el primer trimestre de 2027, pero en cuanto a su recuperación, acertó totalmente con los tiempos.

Ilia Topuria sigue muy vigente

Topuria no se ha pronunciado desde su último combate sobre qué le espera en su futuro, pero su nombre sigue muy presente, especialmente en boca del que fuera su contrincante, que asegura que no quiere darle la revancha, aunque sus últimas palabras diciendo que el próximo rival del español tendrá un problema podrían delatar el porqué. Han sido varios los que le han retado, entre ellos su archienemigo Paddy Pimblett, pero tras dos títulos y tres victorias ante campeones, Ilia Topuria tratará de que su próxima pelea sea, una vez más, por un título.

La derrota ante Gaethje parece descartar a Islam Makhachev, un duelo al que apuntaban todas las miradas sin el daguestaní supera a Ian Machado Garry en dos semanas. Pero su nombre sigue sobre la mesa, al menos para los que siguen soñando con la que, a día de hoy, es la pelea más atrayente en la UFC.

Entre Topuria y Makhachev… Ilia

Al menos así lo sigue viendo el considerado como mejor luchador de la UFC de todos los tiempos, Jon Jones, quien sigue apostando por Topuria pese a su primera derrota. "En mi opinión, Ilia es actualmente un luchador perfecto. Su grappling se ve genial, su disciplina, la forma en que se lleva... siempre en forma, siempre fuerte. He oído que gasta millones de dólares en su proceso de recuperación, salud y suplementos alimenticios. Su nivel de boxeo, su poder de noqueo... parece el luchador del futuro", indica en el canal de Dovy.

Jones tiene claro por quién arriesgaría su dinero. "Personalmente, no tengo ningún interés o favoritismo en este asunto. Que gane quien gane. Pero si tuviera que apostar, elegiría a Topuria, creo que Ilia es mejor. Porque el striking de Topuria es superior. Creo que el grappling de Islam es mejor. También pienso que Makhachev tiene más habilidades de sumisión, pero el poder de noqueo de Topuria lo hace un poco mejor. Ambos luchadores pueden ganar en cualquier noche. Pero si tuviera que apostar personalmente en este combate, pondría mi dinero en Ilia", indica el GOAT de la UFC.