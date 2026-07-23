McGregor confirma que sufre otra lesión y anuncia su posible fecha de vuelta

El luchador irlandés ha actualizado el parte médico que en un principio ofrecieron y ha confirmado que sufre la misma lesión que sufrió en la pierna izquierda en su primer combate contra Holloway

Los luchadores de artes marciales rara vez emiten un comunicado médico oficial como el que pueden ofrecer los clubes de fútbol cuando se lesiona un jugador. Existe un cierto hermetismo, tal vez para ocultar dichos puntos débiles en sus próximos combates.

Sin embargo, hay lesiones tan evidentes como la que sufrió en el UFC 329 Conor McGregor. El propio Dana White incluso se anticipó a cualquier valoración médica para anunciar que el irlandés había sufrido una rotura de ligamento cruzado en su pierna derecha en cuanto lo vio caer tras la patada voladora que lanzó nada más comenzar su combate con Max Holloway.

Sin embargo, la cosa no se ha quedado ahí. Y 'The Notorious', dos semanas después y tras realizarse todo tipo de pruebas, ha confirmado que sufre otra lesión además de esa. Lo ha hecho a través de sus redes sociales, donde no ha ocultado que le queda un largo proceso de recuperación: "Actualización: Fue una lesión del ligamento cruzado anterior y del menisco. Es la misma lesión que sufrí en la primera pelea contra Holloway, sólo que esta vez en la pierna contraria. Bastante impactante".

Sí, ahora tendrá las rodillas tocadas ya y tendrá que pensárselo muy bien antes de lanzar una patada, por lo que tendrá que cambiar su forma de pelear y hacer más uso de los brazos.

Pese a ello, McGregor sigue pensando que este no será su final en la UFC, donde le queda una pelea más para terminar el contrato. Por eso, para quienes le dan por retirado ya, les ha recordado cómo se sobrepuso a la primera lesión grave que sufrió: "Regresé a la competición en nueve meses para pelear contra Diego Brandao en aquel entonces. Con los avances actuales en medicina regenerativa y los métodos de entrenamiento mejorados, es perfectamente posible que regrese el próximo verano".

El proceso de recuperación de este tipo de lesiones suele oscilar estar entre los 6 y los 10 meses, si bien podría volver a caminar sin muletas en un 1 o 2 meses. Pero claro, una cosa es volver a entrenar y otra competir. Y para hacerlo con la misma confianza que antes podría llevarle a McGregor cerca de un año o más, justo el plazo que se ha dado para volver al octógono.

Pero como él siempre se ve por encima de cualquier ley física o natural, McGregor ya piensa en desafiar hasta a su propio cuerpo, por lo que quiere volver a la palestra en 2027, sea como sea. Y de paso finalizar su contrato con la UFC para, seguramente, luego montárselo por su cuenta para seguir haciendo caja.

El maldito T-Mobile Arena de Las Vegas

Con 38 años recién cumplidos y tras una vida muy marcada desde su infancia por el bullying y las adicciones, McGregor piensa que todavía le queda cuerda para rato dentro de la jaula.

Esta vez, entre asuntos personales, lesiones y sanciones, le costó hasta cinco años regresar al octógono. Y lo hizo en el mismo T-Mobile Arena de Las Vegas donde hace un lustro se rompió la tibia y el peroné de la pierna izquierda. En aquella ocasión fue contra Dustin Poirier.

Ahora, con las dos piernas ya muy mermadas, deberá andar con pies de plomo tanto en su recuperación como en sus entrenamientos. Pese a ello, se niega a despedirse de este mundo sin antes volver a intentar recuperar el trono perdido.