McGregor, listo para volver a la jaula

El luchador irlandés ha emitido un nuevo comunicado en sus redes sociales dejando claro cuándo tiene pensado reaparecer. No piensa dejar que su carrera acabe de esta manera pese a la grave lesión sufrida ante Max Holloway

McGregor ya tiene su mente puesta en volver a la competición.IMAGO

Apenas cuarenta y ocho horas ha necesitado Conor McGregor para volver a verse dentro de un octógono. Ni siquiera "un infierno" (así calificó su derrota) como el que vivió el pasado fin de semana ante Max Holloway puede con él.

El luchador irlandés ha emitido un nuevo comunicado en sus redes sociales para acabar con los rumores sobre su posible retirada de las artes marciales.

Y es que estar cinco años sin luchar y volver para durar solo 69 segundos en la jaula ha debido ser un golpe psicológico muy duro para un doble campeón como él. Sin embargo, su mentalidad de luchador parece poder con todo.

"Cirugía. Vuelta a los entrenamientos. Volver a intentarlo. Último combate del contrato. ¡Por favor, Dios!", ha escrito 'The Notorious' en su cuenta de X.

Definitivamente y tal y como adelantó Dana White nada más acabar el combate contra el estadounidense, Conor sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha.

El proceso de recuperación de esta lesión suele oscilar estar entre los 6 y los 10 meses, si bien podría volver a caminar sin muletas en un 1 o 2 meses. Pero claro, una cosa es volver a entrenar y otra competir. Y para hacerlo con la misma confianza que antes podría llevarle a McGregor cerca de un año o más.

Sin embargo, McGregor ya piensa en desafiar hasta a su propio cuerpo y quiere que el último combate que tiene en la UFC, por contrato, sea en 2027. Curiosamente, la fecha que también se ha puesto el propio Holloway para volver al octógono: "Él hablaba de este mundo de las 170 libras. Nosotros trabajamos muchísimo para competir en este peso y quiero experimentar ese Conor del que hablaba. Quiero saber cómo evoluciona su lesión. En cuanto a mí, volveré en 2027. Después de la pelea de marzo y esta, le debo tiempo a mi familia, a mi mujer y a mi hijo. Ahora mismo eso es lo más importante”.

El maldito T-Mobile Arena de Las Vegas

El luchador irlandés volvía a un escenario que le traía muy malos recuerdos, pues fue en el mismo T-Mobile Arena de Las Vegas donde hace cinco años se rompió la tibia y el peroné de la pierna izquierda. En aquella ocasión fue contra Dustin Poirier.

Ahora, con las dos piernas ya muy mermadas, deberá andar con pies de plomo tanto en su recuperación como en sus entrenamientos. Pese a ello, se niega a despedirse de este mundo sin antes volver a intentar recuperar el trono perdido.

Con 38 años recién cumplidos y tras una vida muy marcada desde su infancia por el bullying, algunos creen McGregor está deseando finalizar su contrato con la UFC, pero no para dejar de pelear, sino para conseguir contratos más jugosos.

El último premio en metálico que se lleva McGregor

Eso sí, pese a que se lesionó en el tercer segundo de su combate con Holloway y su pelea duró poco más de un minuto, McGregor no se puede quejar de su último premio en metálico recibido.

Aunque la UFC no hace públicas las bolsas oficiales de sus peleadores, diversas estimaciones publicadas por medios especializados sitúan las ganancias del irlandés en torno a los 30 millones de dólares entre bolsa garantizada, ingresos derivados de la televisión, patrocinios y otros conceptos contractuales.

Dicha cantidad, si se divide entre los segundos que se mantuvo dentro de la jaula (69), equivale a 435.000 dólares por cada segundo que estuvo en el octágono. Pero por lo que parece, no le sirve como regalo de despedida. McGregor quiere más.