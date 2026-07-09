Un aviso serio para Conor McGregor

El que fuera, por tres veces, rival de Max Holloway en la lucha por el peso Pluma, Alexnader Volkanovski, vaticina un triunfo del norteamericano si no arriesga demasiado

La pelea que van a dirimir este sábado, en el UFC 329, Max Holloway y Conor McGregor es de las más inciertas que se recuerdan. Y lo pronósticos así lo dejan también claro. La duda pasa toda por saber cómo llega el irlandés tras cinco años sin competir y si estará al nivel que aún mantiene Holloway, que se ha mantenido activo todo este tiempo y que, de hecho, tenía en su poder el cinturón BMF hasta que lo perdió recientemente con Charles Oliveira.

Pocos esperan ver al McGregor campeón de hace unos años, pero sí sueñan con una versión evolucionada y adaptada a su edad, que, siendo él, siempre será espectacular. La mayor duda está en saber si, en el caso de seguir siendo tan dinámico como antaño, podrá aguantar todos los asaltos. Sobre todo si tenemos en cuenta que Holloway no es fácil de tumbar y que, de hecho, sólo lo ha logrado Ilia Topuria. Y también, que si llega con fuerzas a ese tramo final, es un luchador muy peligroso.

Entre los muchos análisis de esta pelea que se han hecho en los últimos días está también una de alguien que suele tener mucha aceptación por su punto de vista sosegado. Y también por conocer de primera mano lo que pueden hacer los luchadores sobre el octágono. Por algo es uno de los campeones actuales de la compañía.

Volkanovski cree que McGregor buscará un KO rápido

Alexander Volkanovski analiza el combate de este sábado en su canal de YouTube y ahí deja las claves de lo que podemos esperar. "¿Podrá McGregor ser tan preciso? ¿Podrá tener esa sincronización? No creo que vuelva a ser tan bueno. ¿Podrá seguir teniendo una sincronización excelente, ser preciso y tener buena vista? Sin duda. Sigo pensando que podrá golpear a Max -Holloway-", afirma The Great sobre lo que se puede esperar en el combate y del luchador irlandés.

Eso sí, avisa de lo que le puede venir también. "Max tiene una mandíbula muy resistente. Creo que tendrá que confiar un poco en ella. Ha mejorado mucho y ahora es un poco más defensivo, sin limitarse a lanzar golpes sin parar. También sabrá que no debe hacer eso con alguien como Conor, porque podría recibir un golpe contundente si intentara ser el boxeador que era al principio de su carrera", afirma, a su vez, sobre lo que puede ofrecer el peleador hawaiano.

Una vez analizado lo que puede ofrecer uno y otro, Alexander Volkanovski pronostica un duelo igualado, en el que si McGregor no logra un KO relativamente rápido, se puede ver en apuros. "Creo que, con el nivel de Max hoy en día, estará lo suficientemente protegido como para no recibir demasiados golpes. Creo que aún recibirá algunos, pero por suerte, sigue siendo resistente y tiene una buena mandíbula, lo que le permitirá sobrevivir a algunos de esos golpes fuertes y empezar a dominar incluso más adelante en el primer asalto. Y entonces probablemente lo veremos empezar a hacer lo suyo", avisa el campeón del peso Pluma.

Holloway tendrá que ser paciente o lo arriesga todo

Volkanovski no cree, eso sí, que vaya a ser una pelea dominada completamente por Holloway, ni que vaya a ser "fácil" su triunfo. De hecho, considera que Holloway será cauto para no exponerse demasiado y arriesgarse a una derrota. Una vez hecho esto, su apuesta por el luchador estadounidense es clara.

"La gente piensa que Max lo va a dominar desde el principio. No va a ser tan fácil y va a tener grandes problemas al principio. Creo que Max tendrá que respetarlo y no dejar que le dé golpes decisivos. Así que, tal vez no lo veamos tener tanta contundencia como podría si Max dijera que -McGregor- está acabado y quisiera ser bastante agresivo. En ese caso, McGregor podría causarle algunos problemas a Max. Voy a apostar por Max Holloway para la victoria. ¿Podría ser un knockout? Sin duda. Si Max te cansa, es muy bueno buscando el KO. Creo que será demasiado para Conor y veremos a Max alzarse con la victoria, tal vez consiga un KO, analizaba el australiano.