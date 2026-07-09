Mundial 2026 | Francia - Marruecos: horario y dónde ver en TV el partido de cuartos de final

El combinado de Didier Deschamps se mide al de Mohamed Ouahbi por un puesto en los cuartos de final del Mundial 2026

Francia y Marruecos se citan hoy en el Gillete Stadium (22:00 hora española) en busca de un puesto en los cuartos de final del Mundial 2026. Dos de las mejores selecciones actualmente miden sus fuerzas en un partido y una ronda clave para seguir avanzando en este torneo. Por un lado, los de Didier Deschamps llegan tras derrotar a Paraguay con un gol de Mbappé y Marruecos a Canadá, con una actuación estelar de Ounahi.

Francia se enfrenta a Marruecos en un buen momento a nivel defensivo y ofensivo

Francia llega imparable a los cuartos de final del Mundial 2026. El combinado dirigido por Didier Deschamps ha salido victorioso en los cinco encuentros que ha disputado hasta la fecha en este torneo de selecciones, frente a Senegal, Irak, Noruega, Suecia y Paraguay. Además, la subcampeona del mundo en 2022 viene lanzada por el momento de forma de sus atacantes, sobre todo de Olise y Mbappé, además de Dembélé, Barcola y Doué.

Además, Francia está demostrando ser fiable también a nivel defensivo, ya que ha encajado tan solo tres goles en cinco partidos del Mundial. Didier Deschamps ha dejado como intocables a la pareja de centrales formada por Saliba y Upamecano, así como un Maignan que está respondiendo de la mejor manera. Sin embargo, el reto cada vez es mayor en este torneo conforme van pasando de rondas, en el camino hasta la final.

Marruecos buca revancha contra Francia por la derrota en el Mundial 2022

Marruecos, por su parte, solo tropezó en el primer choque del Mundial, empatando frente a Brasil. Tras ello, los de Mohamed Ouahbi han firmado un pleno de victorias, aunque en dieciseisavos tuvieron que ir a los penaltis ante Países Bajos, dada la máxima igualdad. En cualquier caso, esta selección está demostrando un gran nivel a lo largo del torneo, como fue en el triunfo contra Canadá, con un doblete de Ounahi.

Por otro lado, Rahimi respondió de la mejor manera en el choque con un gol en la segunda parte, dada la lesión de Saibari, nuevo fichaje del Bayern de Múnich. Además, Marruecos buscará revancha por la derrota en la semifinal del Mundial 2022 ante Francia, que se decidió con los tantos de Theo Hernández y Kolo Muani, en un partido en el que ambas selecciones contaban con diferentes jugadores con respecto ahora.

¿A qué hora se juega el partido? Francia - Marruecos

El horario fijado para el Francia - Marruecos de cuartos de final del Mundial 2026 es el siguiente: 22:00 en horario peninsular y 21:00 en Canarias.

Francia No Iniciado - Marruecos

Dónde ver el encuentro por TV y online Francia - Marruecos

El partido que enfrentará a Francia y Marruecos se ofrecerá abierto y gratis en La 1, DAZN y Movistar Plus+, que emiten todos los partidos de este Mundial 2026 de manera íntegra. Para seguirlo desde el móvil, las apps de RTVE, DAZN y Movistar Plus+ son las opciones.

Francia - Marruecos: ¿Cómo seguir el partido en vivo online?

Además, el Francia - Marruecos podrá seguirse, de manera online, a través de la web oficial de ESTADIO Deportivo. Este medio le ofrecerá la mejor previa del encuentro en el Gillete Stadium, desde dos horas antes del comienzo del partido, con datos de ambas selecciones, así como la situación y cómo llegan el combinado de Didier Deschamps y de Mohamed Ouahbi, que viene de ganar ante Canadá.

Tras ello, ESTADIO Deportivo le ofrecerá la crónica del Francia - Marruecos, con todo tipo de detalles de lo que haya ocurrido en el Gillete Stadium. Además, este medio ampliará la cobertura con las declaraciones de ambos seleccionadores, Didier Deschamps y Mohamed Ouahbi, así como la del resto de protagonistas y las jugadas polémicas que puede haber en el choque entre franceses y marroquíes.