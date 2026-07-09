Neymar medita la retirada tras el golpe con Brasil en el Mundial

El delantero del Santos cerró su etapa con la Seleção tras caer ante Noruega en los cotavos de final de la Copa del Mundo 2026 y no descarta retirarse antes de acabar el año

Neymar ya no jugará más con Brasil. La eliminación de la Seleção ante Noruega en los octavos de final del Mundial 2026 precipitó el adiós internacional del número 10, que cerró una etapa de 15 años con una frase tan breve como dolorosa: “Lo intenté, lo intenté. Ahora se acabó”.

El golpe puede ir más allá de la camiseta amarilla. Según informa UOL, el jugador del Santos se plantea ahora qué hacer con su carrera y no descarta retirarse definitivamente del fútbol, ya sea de forma inmediata o cuando termine su contrato en diciembre.

Neymar cierra su etapa con Brasil entre lágrimas

La derrota de Brasil ante Noruega por 2-1 dejó una imagen de enorme carga simbólica. Neymar, abatido sobre el césped del Estadio New York, asumió que su camino con la Seleção había terminado justo en el mismo escenario en el que había empezado su historia internacional en 2010.

“Empecé aquí, terminé aquí”, dijo el delantero, consciente del peso de la escena. Su debut con Brasil llegó el 10 de agosto de 2010, también en el Estadio New York, ante Estados Unidos. Dieciséis años después, el mismo estadio fue testigo de su último partido con la camiseta nacional.

El cierre fue cruel. Neymar marcó de penalti el gol brasileño ante Noruega, pero no pudo evitar la eliminación. Erling Haaland firmó los dos tantos del conjunto nórdico y Brasil se marchó en octavos, su peor resultado mundialista desde Italia 1990.

El récord de Pelé no bastó para cambiar la historia de Neymar

Neymar se va de la Seleção como máximo goleador histórico de Brasil. Sus cifras son enormes: 130 partidos, 80 goles y una marca que superó el registro de Pelé, el símbolo más grande del fútbol brasileño. En cualquier otro país, ese dato bastaría para cerrar una carrera internacional con unanimidad.

En Brasil, sin embargo, el Mundial lo condiciona todo. Neymar deja goles, títulos, talento, liderazgo mediático y una generación marcada por su figura, pero se marcha sin levantar la Copa del Mundo. Esa ausencia pesa más en la lectura final que cualquier legado.

Su trayectoria con la selección empezó en 2010 y atravesó cuatro Mundiales. Fue la gran esperanza en 2014 hasta la lesión ante Colombia, cayó con Bélgica en 2018, se rompió tras los penaltis contra Croacia en 2022 y terminó ahora frente a Noruega. Demasiadas despedidas dolorosas para un futbolista que cargó durante años con el peso emocional de todo un país.

Neymar apunta a una retirada total o al final de contrato con Santos

El adiós a Brasil no garantiza que Neymar siga jugando a nivel de clubes. UOL informa que el delantero regresará a Brasil con el futuro completamente abierto. En su entorno no descartan que decida retirarse del fútbol en los próximos días, aunque el escenario más probable sigue siendo que vuelva al Santos y cumpla el contrato que acaba en diciembre de 2026.

La decisión, según el medio brasileño, será exclusivamente suya. Neymar se encuentra descansando con su familia en Florida y todavía no hay una fecha fijada para su regreso a los entrenamientos con el Santos. El club, por ahora, espera.

El cansancio no parece solo físico. Personas cercanas al jugador trasladan que Neymar está desgastado por todo lo que rodea al fútbol, especialmente por su relación con la prensa y por la sensación de falta de reconocimiento tras 15 años defendiendo a Brasil.

Ese punto explica por qué la retirada ya no suena imposible. Neymar volvió al Santos buscando una etapa más emocional, más familiar y menos agresiva que sus últimos años en Europa y Arabia Saudí. Pero el Mundial podía reactivar su ilusión o terminar de apagarla. La eliminación ante Noruega ha dejado abierta la segunda posibilidad.

El Santos espera a que Neymar decida su futuro

El Santos anunció en enero la renovación de Neymar hasta el final de 2026. El regreso a Vila Belmiro tenía un valor sentimental evidente: volver al club donde empezó todo, recuperar contacto con su gente y llegar al Mundial con minutos, ritmo y una conexión emocional distinta.

Ahora ese contrato se ha convertido en una incógnita. La opción de cumplirlo hasta diciembre sigue encima de la mesa, pero no es segura. También existe una tercera vía: buscar un club con menos presión, un destino que le permita seguir jugando sin el desgaste permanente que ha acompañado su carrera.

Brasil pierde a su 10 y entra en otra reconstrucción

La salida de Neymar deja a Brasil ante una transición inevitable. La CBF ha defendido la continuidad de Carlo Ancelotti pese al fracaso y ya mira al ciclo del Mundial 2030, pero la ausencia del número 10 obliga a reconstruir algo más profundo que un once.

Brasil pierde a su máximo goleador, pero también a la figura que conectó durante años la presión del país con el vestuario. Vinicius, Rodrygo o Endrick, son los nombres propios de una nueva generación que tendrá que asumir un peso diferente sin la sombra protectora y mediática de Neymar.

La eliminación ante Noruega no solo cerró un Mundial. Cerró una era. Neymar se marcha de Brasil con el récord de Pelé superado, pero sin la Copa que siempre persiguió. Ahora debe decidir si todavía le queda una última etapa en el Santos o si aquella frase en el MetLife Stadium fue algo más que una despedida de la Seleção: “Ahora se acabó”.