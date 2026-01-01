Neymar descarta Europa y renueva con el Santos hasta diciembre

Neymar despeja todas las dudas sobre su futuro y extiende su vínculo con el Santos hasta diciembre de 2026 con el Mundial como gran objetivo

Se terminó la espera y la incertidumbre: Neymar Junior continuará defendiendo los colores del Santos FC. El club brasileño confirmó antes del cierre del año la renovación del contrato de su máxima figura hasta diciembre de 2026, una noticia que generó un fuerte impacto positivo en el fútbol brasileño y que refuerza el proyecto deportivo del histórico equipo paulista.

Un acuerdo clave para la estabilidad del club

El delantero, máximo goleador histórico de la selección brasileña, tenía vínculo vigente hasta junio de 2026, coincidiendo con el Mundial, pero ambas partes decidieron extender el acuerdo por seis meses más. De esta manera, el atacante asegura continuidad en el club donde se formó y el Santos gana tranquilidad de cara a una temporada cargada de competencias.

El anuncio se produjo a través de un mensaje en redes sociales del club que desató una ola de reacciones en Brasil. La confirmación llegó tras semanas de especulaciones y negociaciones discretas que finalmente concluyeron de forma satisfactoria.

Un regreso marcado por lesiones, pero también por liderazgo

Desde su retorno a Vila Belmiro en enero del año pasado, Neymar no ha logrado una regularidad plena debido a lesiones recurrentes y a varias intervenciones quirúrgicas, incluida una reciente operación en la rodilla izquierda. Aun así, su impacto fue determinante en momentos clave de la temporada.

En las jornadas decisivas del Campeonato Brasileño, el atacante apareció con actuaciones fundamentales que permitieron al Santos asegurar la permanencia en la máxima categoría y sellar la clasificación a la Copa Sudamericana, objetivos que parecían lejanos meses atrás.

Rumores, ofertas y una decisión meditada

Durante el último año, el futuro del futbolista fue objeto de constantes rumores. Se habló de un posible regreso a Europa, de un reencuentro con Messi y Suárez en el Inter Miami, e incluso de un fichaje estelar por Flamengo. Sin embargo, Neymar optó por priorizar la estabilidad emocional y deportiva que encontró en el club de sus orígenes.

“Santos es mi casa, mis raíces y mi historia”, expresó el jugador en un emotivo video difundido por la institución, donde repasó distintas etapas de su carrera y dejó claro que su decisión fue guiada por el corazón.

El Mundial 2026, el gran objetivo

Con 33 años, Neymar tiene entre ceja y ceja un último gran desafío: disputar el Mundial de 2026 con la selección brasileña. El actual seleccionador, Carlo Ancelotti, ha sido claro al señalar que solo convocará a futbolistas en plenas condiciones físicas, por lo que el atacante sabe que deberá recuperar su mejor versión.

En ese sentido, la renovación le permite centrarse plenamente en su recuperación del menisco y en alcanzar continuidad competitiva. En el tramo final del Brasileirão, el delantero participó directamente en seis goles en cuatro partidos, una muestra de que su talento sigue intacto.

Un calendario exigente por delante

El Santos afrontará una temporada intensa con participación en el Brasileirão, la Copa do Brasil, el Campeonato Paulista y la Copa Sudamericana. Aunque el club aún no ha detallado el tiempo exacto de baja de su estrella, confía en recuperarlo lo antes posible para que vuelva a ser el eje del equipo.

Con su futuro resuelto y el respaldo del club, Neymar inicia una nueva etapa cargada de ilusión, con la mirada puesta en cerrar su carrera como siempre soñó: compitiendo al máximo nivel y persiguiendo el título mundial que aún falta en su palmarés.