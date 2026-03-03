Al Nassr confirma la lesión de Cristiano Ronaldo y hay preocupación por su rodilla

El Al Nassr FC confirma que Cristiano Ronaldo sufre una lesión en el tendón de la rodilla y ya ha iniciado su proceso de rehabilitación

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo enfrenta un contratiempo físico que podría afectar su continuidad con el Al Nassr FC y la selección de Portugal, tras ser sustituido en el último partido ante Al-Fayha debido a molestias en la rodilla.

Parte médico confirma lesión en el tendón

Inicialmente, su entrenador Jorge Jesús habló de “fatiga muscular” tras la sustitución, pero los exámenes médicos posteriores revelaron que Ronaldo padece una lesión en el tendón de la rodilla, lo que obliga al delantero a iniciar un proceso de rehabilitación supervisado por el club.

El comunicado oficial de Al Nassr indicó: “El jugador ha comenzado su programa de recuperación y será evaluado día a día para determinar su regreso a la competición”. A pesar de los rumores sobre un viaje a Madrid, el jugador permanece en Arabia Saudí y continúa entrenando con el equipo.

Impacto en el Al Nassr y en la lucha por la liga

La lesión llega en un momento crucial de la Saudi Pro League, con solo 10 jornadas por disputarse y el equipo compitiendo codo a codo con Al Hilal y Al Ahli. Aun así, el club ha preferido priorizar la recuperación de su estrella, evitando riesgos innecesarios y manteniendo a Ronaldo bajo constante supervisión médica.

El portugués, que apenas ha estado 26 días fuera de actividad desde su llegada a Arabia Saudí, demuestra que el cuidado extremo en su alimentación, entrenamiento y recuperación le permite seguir siendo competitivo a pesar de su edad.

Ronaldo y la preparación para el Mundial 2026

Además del impacto en su club, la lesión genera dudas sobre su participación con la selección de Portugal, dirigida por Roberto Martínez, en el Mundial 2026 que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Con 41 años y a solo 35 goles de alcanzar los 1.000 tantos en su carrera, Ronaldo sigue siendo pieza clave tanto para su club como para su país, y su evolución en las próximas semanas determinará su disponibilidad para la cita mundialista.

Rehabilitación y expectativas

Imágenes recientes del club muestran al delantero realizando ejercicios de fuerza y trabajo específico en el gimnasio junto a sus compañeros. A pesar de que se trata de una lesión crónica en el tendón, que arrastra desde 2014, Al Nassr no ha especificado si se trata de la rodilla izquierda o derecha, lo que podría influir en el tiempo de recuperación.

Por ahora, la postura del club y del jugador es de cautela, evaluando día a día la evolución de la dolencia antes de decidir la vuelta a los entrenamientos completos. Mientras tanto, los aficionados siguen atentos a la evolución de su estrella en un año clave para su legado y para la temporada del Al Nassr.