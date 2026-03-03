Flamengo cesa a Filipe Luís tras golear 0-8 y avanzar a la final

Flamengo sorprende al destituir a Filipe Luís pese a su reciente clasificación a la final del Campeonato Carioca

Flamengo ha decidido poner fin a la etapa de Filipe Luís como entrenador del primer equipo, en una determinación que ha sacudido al fútbol brasileño. La medida fue comunicada oficialmente horas después de que el conjunto carioca firmara una contundente victoria por 0-8 ante el Madureira en el Campeonato Carioca, resultado que aseguró su pase a la final frente al Fluminense.

En su comunicado, la institución agradeció la dedicación y los logros deportivos del técnico, confirmando además la salida de sus colaboradores más cercanos: el asistente Ivan Palanco y el preparador físico Diogo Linhares.

Un ciclo exitoso con títulos de peso

El exlateral, que colgó las botas en 2023 vistiendo la camiseta rojinegra, asumió la dirección técnica en septiembre de 2024 tras la marcha de Tite. En poco tiempo logró devolver protagonismo al equipo, conquistando cinco trofeos oficiales.

Bajo su liderazgo, Flamengo celebró la Copa de Brasil 2024, el Brasileirão 2025, la Supercopa de Brasil y, especialmente, la Copa Libertadores 2025, cuyo título obtuvo tras vencer al Palmeiras por 1-0 en la final, con tanto decisivo de Danilo.

También rozó la gloria internacional en la Copa Intercontinental, donde superó a Cruz Azul y Pyramids FC antes de caer en la final ante el Paris Saint-Germain en la tanda de penaltis. En el Mundial de Clubes disputado en Estados Unidos, lideró su grupo por delante del Chelsea, aunque fue eliminado en octavos por el Bayern de Múnich.

Resultados recientes y presión creciente

Pese a los éxitos recientes, el arranque de la actual temporada estuvo marcado por la irregularidad. El equipo acumuló cinco derrotas en doce compromisos, un balance que generó inquietud en la directiva y en la afición.

Entre los golpes más duros figuran la caída en la Supercopa frente al Corinthians y la derrota en la Recopa Sudamericana ante el Lanús. Estos tropiezos en instancias decisivas terminaron por inclinar la balanza hacia el cambio en el banquillo.

Antes de conocerse su destitución, Filipe Luís había declarado que, independientemente de su futuro, su vínculo emocional con el club permanecería intacto, calificando su etapa en Flamengo como los mejores años de su vida.

Posibles reemplazos y visión dirigencial

Tras oficializarse la decisión, tomó fuerza el nombre del portugués Leonardo Jardim, recientemente desvinculado del Cruzeiro. El entrenador luso dejó su cargo alegando motivos personales, aunque su perfil encaja en la búsqueda de experiencia internacional para el proyecto rojinegro.

En paralelo, trascendieron declaraciones del presidente Luiz Eduardo Baptista, quien comparó la situación con “bajarse en la primera parada cuando se toma el tren equivocado”, enfatizando que la prioridad es proteger los intereses institucionales.

Así concluye un ciclo breve pero intenso, en el que los títulos históricos convivieron con una presión creciente por mantener la excelencia competitiva. Ahora, el Flamengo inicia una nueva etapa con el desafío de sostener su protagonismo tanto en Brasil como en el escenario continental.