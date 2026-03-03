El West Ham prohíbe a Adama Traoré pisar el gimnasio: "Se tiene que dar cuenta, levanta demasiadas pesas"

Nuno Espirito Santo alaba el físico del extremo catalán pero no podrá levantar pesas en el gimnasio junto a sus compañeros y solo podrá hacer trabajo de prevención

Hay noticias que no dejan de sorprender por curiosas que parezcan. El pasado mercado de enero el West Ham fichaba al extremo español Adama Traoré, conocido en España y en Inglaterra por su físico musculoso y velocidad endiablada pero apenas ha podido ayudar al conjunto 'Hammer' en su lucha por la permanencia. El futbolista de L'Hospitalet de Llobregat tan solo ha jugado 25 minutos en la Premier League desde que llegó se mudó del Fulham al West Ham y su participación más destacada fue en la FA Cup, donde fue titular ante el Burton Albion, al que ganaron en la prórroga.

Ahora, su técnico, el portugués Nuno Espirito Santo, le ha prohibido pisar el gimnasio para hacer pesas. El preparador nacido en Santo Tomé y Príncipe ha alabado el imponente físico de su futbolista pero al mismo tiempo ha desvelado que no le permite hacer ejercicios de levantamiento de pesas y solo hará trabajo para prevenir lesiones.

"Su físico y su genética es increíble, pero debería evitar el gimnasio. Ya le he dicho que no puede ir. Es algo de lo que se tiene que dar cuenta, que ya levanta demasiadas pesas. Va a hacer trabajo de prevención en el gimnasio, pero no va a levantar peso", dijo Espirito Santo en rueda de prensa antes de medirse este jueves al Fulham.

"Por ejemplo, tenemos el caso contrario, con Airidas Golambeckis, un defensor del sub 21, que pasa muchas horas en el gimnasio porque tiene que coger peso", ha añadido Espirito Santo, dejando claro que se trata de un plan especial individualizado que tienen para sus jugadores.

"Creo que el equipo ha aceptado muy bien a Adama Traoré. Nos ha traído nueva energía. Hemos estado intentando cada día ayudarle y mejorarle. Ha tenido etapas en el juego, pero por supuesto que le espera a dos jugadores que están en la cima de su carrera (Bowen y Crysencio Summerville), y tiene la paciencia suficiente para reconocer que su oportunidad llegará", ha explicado el técnico sobre su poca participación.

Famoso por ponerse aceite de bebé en los brazos

El extremo español, que llegó a ser internacional y disputar la Eurocopa de 2020, durante su etapa en el Wolverhampton se hizo viral una foto suya en la que se echaba aceite de bebé en los brazos para que fuera más fácil escurrirse entre los defensas y que estos no pudieran atraparle.

"Adama es un jugador único. No hay muchos jugadores en el mundo con su habilidad, su velocidad y su capacidad en el uno para uno. Es un talento que vamos a aprovechar, pero llevará tiempo. Tiene que adaptarse y entender la dinámica del equipo. Lo ha demostrado en España y en Inglaterra, así que estamos hablando de un jugador de mucho nivel", zanjó Nuno.