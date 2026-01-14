Paco Jémez tiene nuevo equipo pero no como entrenador: ayudante

Paco Jémez hace las maletas para fichar por el West Ham de la Premier League pero no será entrenador principal sino ayudante dentro del cuerpo técnico del portugués Nuno Espírito Santo

Curioso movimiento dentro del mercado de fichajes salpica a uno de los entrenadores españoles más conocidos en los últimos años. Paco Jémez vuelve a emigrar para debutar en un nuevo rol dentro de un equipo de fútbol. Será ayudante de Nuno Espírito Santo en el West Ham United siendo miembro a todos los efectos de su cuerpo técnico. Es la primera vez en su carrera como técnico que desempeñará este cargo después de haber dirigido siempre como cabeza de cartel.

El motivo del fichaje de Paco Jémez por el West Ham

El conjunto londinense se encuentra en puestos de descenso en la Premier League ocupando la antepenúltima posición con 14 puntos en 21 jornadas transcurridas. Y es el equipo más goleado del campeonato con 43 tantos encajados a estas alturas de competición.

Nuno Espírito Santo, que conoce a Paco Jémez de su paso por el Deportivo de La Coruña cuando eran jugadores, ha llamado al cordobés para que le ayude a resolver este problema, según apuntan en Inglaterra. Cabe recordar que el ex del Ibiza fue un distinguido central en su momento llegando a sumar 269 partidos en Primera división y vistiendo la camiseta de la Selección entre 1998 y 2001, participando en la Eurocopa del 2000.

Libre desde octubre del año pasado: despedido del Ibiza

Esta misma temporada Paco Jémez estaba dirigiendo al UD Ibiza en Primera Federación, sin embargo, sería destituido en octubre del pasado año 2025 cuando solo transcurrían ocho jornadas. Dejó el cuadro balear con un balance de tres victorias, tres derrotas y dos empates.

Dilatada experiencia en España y el extranjero

Paco Jémez cambia de papel y deja de ser por primera vez entrenador principal para convertirse en miembro de un cuerpo técnico. Comenzó entrenando al RSD Alcalá madrileño y partir de ahí desfiló multitud de equipos de nuestro país: Córdoba en dos etapas, Cartagena, Las Palmas también en dos etapas diferentes, Rayo Vallecano, Granada, Las Palmas y en última instancia en el Ibiza, donde repetiría en dos ocasiones.

A nivel internacional, Paco Jémez dirigió al Cruz Azul mexicano entre enero y octubre de 2017 y también entrenó en Irán al Tractor entre finales de 2022 y mediados de 2024.