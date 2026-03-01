Así queda la clasificación de la Premier League, tras el triunfo del Arsenal en el derbi londinense ante el Chelsea en la jornada 28 de la Liga inglesa

La jornada dejó un mensaje claro: el Arsenal lidera con autoridad, el Manchester United atraviesa su mejor momento del curso y el Tottenham vive una situación alarmante. A falta de diez fechas, la Premier promete un cierre vibrante tanto en la carrera por el título como en la batalla por la permanencia

La fecha 28 del campeonato inglés dejó emociones fuertes tanto en la pelea por el título como en la zona baja. Hubo remontadas, expulsiones decisivas y un Tottenham que sigue hundiéndose peligrosamente en la clasificación. La jornada confirmó que el tramo final del curso estará marcado por la intensidad competitiva, la presión en la parte alta y la angustia por evitar el descenso.

Remontada del Manchester United en Old Trafford

El duelo en el ‘Teatro de los Sueños’ comenzó con sorpresa. El Crystal Palace se adelantó muy pronto gracias a un cabezazo de Maxence Lacroix, que aprovechó un error defensivo para poner el 0-1 en el marcador. Durante los primeros minutos, el conjunto dirigido por Oliver Glasner fue superior y manejó el ritmo del partido.

Sin embargo, el equipo de Michael Carrick reaccionó tras el descanso. La jugada clave llegó cuando Lacroix cometió penalti sobre Matheus Cunha; tras revisión del VAR, el defensa fue expulsado. Bruno Fernandes transformó la pena máxima y devolvió la igualdad. Poco después, Benjamin Sesko culminó la remontada con un testarazo tras asistencia del capitán portugués.

El triunfo (2-1) coloca al United tercero, empatado a puntos con el Aston Villa pero con mejor diferencia de goles. Son seis victorias y un empate en siete partidos bajo la dirección interina de Carrick.

El Arsenal golpea primero y resiste

En el Emirates, el líder se impuso 2-1 al Chelsea en un clásico vibrante. El conjunto de Mikel Arteta abrió el marcador tras una acción a balón parado culminada por William Saliba, con ligera desviación incluida.

El Chelsea reaccionó antes del descanso gracias a un tanto en propia puerta tras un córner ejecutado por Reece James. En la segunda mitad, el encuentro se inclinó definitivamente cuando Jurrien Timber anotó el segundo para los ‘gunners’ y Pedro Neto dejó a los ‘blues’ con diez hombres tras ver dos amarillas en pocos minutos.

En el tramo final, David Raya fue decisivo con varias intervenciones que evitaron el empate. Con esta victoria, el Arsenal mantiene cinco puntos de ventaja sobre el Manchester City y refuerza su candidatura al título.

El Tottenham Hotspur se hunde

La crisis del Tottenham se profundizó tras caer 2-1 ante el Fulham. El equipo ahora dirigido por Igor Tudor no encuentra soluciones y suma otra jornada sin ganar.

Fulham golpeó temprano y amplió ventajas antes del descanso, mostrando mayor orden y claridad en el mediocampo. Aunque Richarlison recortó distancias en la segunda mitad, los ‘spurs’ carecieron de ideas para forzar el empate. El equipo londinense es decimosexto, apenas cuatro puntos por encima del descenso.

Así queda la clasificación de la Premier League tras la jornada 28