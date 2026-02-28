Así queda la clasificación de la Premier League tras la victoria del Manchester City y la derrota del Aston Villa en la jornada 28 de la liga inglesa

La jornada 28 de la Premier League dejó empates emocionantes, sorpresas y goleadas que agitan la lucha por Europa y la permanencia

Bournemouth y Sunderland, empate de ilusión

En el partido más esperanzador para ambos, Bournemouth y Sunderland firmaron un 1-1 que dejó insatisfechos a ambos. Los visitantes se adelantaron gracias a un error defensivo, pero los locales empataron con un cabezazo de Evanilson tras un centro de Tavernier (64’).

El Bournemouth empezó el encuentro con intensidad, buscando dominar el juego con incursiones por las bandas de Rayan y Alejandro Jiménez, aunque sin generar oportunidades claras en la primera mitad. Por su parte, el Sunderland, dirigido por Iraola, reaccionó con cambios ofensivos —Enes Unal, Adli y Toth— para intentar llevarse los tres puntos, pero sus intentos no fructificaron.

El empate mantiene a ambos conjuntos alejados de las posiciones europeas, dejando la sensación de que deberán mejorar para lograr sus objetivos.

El Everton sorprende al Newcastle en un duelo vibrante

El Newcastle United sufrió una dolorosa derrota en casa frente al Everton, que se impuso 3-2 con goles que aprovecharon errores defensivos. El primer tanto llegó tras un córner ejecutado por Branthwaite, mientras que el segundo fue un disparo de Beto que cazó su propio rebote tras un despeje fallido de Nick Pope.

La fragilidad de los centrales locales, Burn y Thiaw, y la disposición ofensiva de los laterales Trippier y Hall dejaron huecos que el Everton supo explotar. Aunque Murphy permitió un empate momentáneo para los ‘magpies’, Tierno Barry cerró el marcador para sellar la victoria visitante.

Esta derrota expone las vulnerabilidades defensivas del Newcastle y evidencia la capacidad del Everton de aprovechar errores ajenos y transiciones rápidas.

El Liverpool impone su autoridad ante West Ham

En Anfield, el Liverpool ofreció un recital de eficacia ante el West Ham United, que lucha por la permanencia. El equipo de Klopp marcó diferencias desde el inicio con goles de Hugo Ekitike, Virgil van Dijk y Alexis Mac Allister.

Aunque Tomás Soucek recortó distancias, los ‘reds’ volvieron a golpear con Cody Gakpo y Taty Castellanos, y un autogol de Axel Disasi selló la contundente goleada. Liverpool mostró superioridad en todas las facetas, consolidando su posición entre los aspirantes a títulos y reforzando la confianza para los próximos octavos de final de la Champions League frente al Galatasaray.

El City consigue la victoria sin Haaland

El Manchester City venció 0-1 al Leeds en Elland Road, con gol de Antoine Semenyo, y se coloca a dos puntos del Arsenal en la lucha por la Premier. Sin Erling Haaland, baja por lesión, el equipo de Guardiola sufrió ante la intensa presión local, pero reaccionó antes del descanso gracias a la calidad de Rodrigo y Cherki.

En la segunda parte controló el juego, aunque terminó pidiendo la hora ante el empuje final del Leeds para sumar su sexto triunfo consecutivo.

