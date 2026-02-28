Derbi de Manchester por 85 millones: Anderson, el fichaje estrella del verano

Elliot Anderson se convierte en el gran objetivo de Manchester City y United, con Nottingham Forest tasándolo en 85 millones de euros

El joven mediocampista inglés Elliot Anderson, actualmente en el Nottingham Forest, se ha convertido en el gran objetivo del próximo mercado de verano, generando un duelo directo entre los dos grandes de Manchester. Tanto el Manchester City como el Manchester United han fijado al talentoso centrocampista de 23 años como prioridad absoluta para reforzar sus plantillas.

Tras su llegada a Forest desde el Newcastle United en 2024 por 41,2 millones de euros, Anderson ha explotado en la Premier League, hasta el punto de que su valor ha ascendido a 85 millones de euros, cifra que el club inglés espera obtener por su venta. Este rendimiento coloca al mediocampista como uno de los futbolistas más codiciados del campeonato.

Manchester City en la 'pole position'

Según fuentes de TEAMtalk, el City cree estar en ventaja para cerrar la operación y planea reforzar el centro del campo y el lateral derecho tras un mercado de invierno muy activo, en el que adquirieron a Marc Guehi y Antoine Semenyo para reforzar defensa y ataque. Con esos fichajes completados, Anderson se ha convertido en el objetivo prioritario para suplir a Rodri y aportar frescura y control en la medular.

El Sporting Director del City, Hugo Viana, ha supervisado una estrategia de fichajes ambiciosa y planificada, y Anderson encaja a la perfección en la idea de un equipo que busca mantener la supremacía en Inglaterra y Europa.

El interés del Manchester United

Por su parte, el United también ha dejado claro que quiere a Anderson para reforzar su centro del campo, especialmente tras la salida anunciada de Casemiro y la necesidad de completar la plantilla con futbolistas ingleses de garantías. El entrenador interino, Michael Carrick, ve en Anderson un perfil capaz de formar una pareja sólida junto a Mainoo y garantizar la continuidad de la medular roja.

El club inglés estaría dispuesto a romper su récord de fichajes para asegurarse los servicios del mediocampista, consciente de su potencial para dominar la Premier y aportar liderazgo a corto y medio plazo.

Anderson, entre Manchester City y United

El joven internacional inglés ha demostrado que puede marcar diferencias en la Premier, y su proyección lo coloca en el centro de una batalla deportiva y económica. Nottingham Forest siempre supo del talento del jugador, que pasó desapercibido en Newcastle, y ahora está listo para recibir una cifra que multiplica por dos o incluso tres su inversión inicial.

Tanto Guardiola como Carrick ven en Anderson un metrónomo capaz de controlar el ritmo del partido, un jugador que aporta tanto en defensa como en ataque y cuya presencia podría definir el futuro de ambos equipos en la próxima temporada.

Un verano decisivo

Aunque United sigue mostrando interés y prepara una oferta récord, fuentes cercanas al City aseguran que los citizens están más cerca de cerrar la operación. Todo apunta a que el futuro de Elliot Anderson pasará por Manchester, y su fichaje podría convertirse en uno de los movimientos más importantes del mercado estival en Inglaterra, consolidando su estatus como una de las jóvenes estrellas emergentes de la Premier League.