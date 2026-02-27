Jornada 28 de la Premier League 2025-26 | Partidos, horarios y dónde ver en TV la liga inglesa en vivo online

La Premier League vive un fin de semana decisivo con duelos clave que definirán la lucha por la Champions League y la permanencia

La Premier League continúa con encuentros cruciales que definirán la lucha por los puestos de Champions League y la pelea por evitar el descenso. Este fin de semana, los aficionados disfrutarán de una jornada cargada de emociones.

Wolves y Aston Villa arrancan la jornada

La jornada arranca este viernes a las 21:00 con el choque entre los Wolves y el Aston Villa. Ambos equipos buscarán consolidar su forma antes de los compromisos del fin de semana, aunque los focos estarán en los partidos del sábado y domingo, que definirán posiciones clave en la tabla.

Liverpool, West Ham, City y Leeds en acción

El sábado inicia con un atractivo encuentro entre Liverpool y West Ham. Los Reds llegan en un buen momento, con tres victorias en cuatro partidos recientes de la liga, situándose a solo tres puntos del cuarto puesto ocupado por el Manchester United, lo que mantiene vivas sus aspiraciones de Champions League.

Por su parte, el West Ham atraviesa una racha positiva con cuatro partidos sin perder y solo una derrota en sus últimos ocho encuentros. Aunque actualmente se ubican en la 18.ª posición, estas actuaciones les dan esperanza en la lucha por la permanencia. Sin embargo, enfrentarse a equipos como Liverpool, Fulham, Manchester City y Aston Villa será un reto exigente.

El Leeds United llega tras un empate 1-1 ante Aston Villa. Con tres partidos consecutivos sin perder, el equipo de Daniel Farke ocupa la 15.ª posición con 31 puntos y busca alejarse de la zona de peligro. Su alineación probable incluye a Darlow; Bogle, James Justin, Joe Rodon, Struijk, Gudmundsson; Stach, Ampadu, Gruev, Brenden Aaronson; Calvert-Lewin, bajo la dirección de Farke.

Por otro lado, el Manchester City continúa su persecución del líder Arsenal, ocupando la segunda plaza con 57 puntos y un partido menos. Los Citizens suman ocho encuentros sin perder, con victorias destacadas frente a Liverpool y Newcastle.

Este partido será crucial para que el City no ceda puntos en su objetivo de conquistar la liga, mientras Leeds busca prolongar su racha y asegurar la permanencia.

Un domingo con el Manchester United y el plato fuerte: Arsenal-Chelsea

El Manchester United llega al domingo con confianza tras vencer 1-0 al Everton con gol de Benjamin Sesko, asegurando la cuarta posición y la zona directa de Champions. Después del empate con West Ham, los Red Devils quieren mantener su lugar entre los mejores.

El Crystal Palace, vigente campeón de la FA Cup, arriba motivado tras vencer 1-0 a Wolves con tanto de Guessand. En el cruce de ida de la liga, el United remontó en Selhurst Park y ganó 2-1.

El duelo más esperado será en el Emirates Stadium a las 17:30. El Arsenal ha sido el único equipo en derrotar a Chelsea bajo la dirección de Liam Rosenior, eliminándolos de la Carabao Cup. Los Blues vienen de empatar dos partidos consecutivos, poniendo en riesgo su posición en zona de Champions League.

Chelsea contará con el regreso de Romeo Lavia al plantel y espera que su aporte, junto con la continuidad de Reece James, ayude a mejorar el rendimiento. Sin embargo, la ausencia de Marc Cucurella por lesión podría complicar los planes de Rosenior.

Donde ver la jornada 27 de la Premier League

Toda la jornada 27 de la Premier League podrá seguirla en tv a través de DAZN. Además, en ESTADIO Deportivo podrá estar al tanto de las noticias más importantes que depare la jornada en Inglaterra y de los resúmenes al final de cada día para ver las posibles modificaciones en la clasificación.