El Leipzig fija un precio inalcanzable por Diomande: 80 millones de euros

Yan Diomande se convierte en uno de los nombres propios del mercado mientras crece la batalla por su fichaje y se resuelve su conflicto de representación

El nombre de Yan Diomande se ha convertido en uno de los más cotizados del panorama europeo. A sus 19 años, el extremo del RB Leipzig está firmando una temporada que ha disparado su valor y ha despertado el interés de varias potencias de la Premier League. Sin embargo, mientras su rendimiento crece sobre el césped, fuera de él se libra una batalla que podría condicionar su futuro inmediato.

El joven marfileño, que aterrizó en Alemania procedente del CD Leganés por 17,5 millones de libras, suma 10 goles en todas las competiciones y se ha consolidado como una de las sensaciones de la Bundesliga. Su desequilibrio, velocidad y capacidad para jugar en ambos perfiles lo han colocado en la órbita de clubes como el Liverpool y el Manchester United, además del Bayern Munich y el Tottenham Hotspur.

Se estima que su precio de salida podría rondar los 80 millones de libras este verano, una cifra que lo situaría entre los traspasos más elevados del mercado.

Una disputa de representación que amenaza su traspaso

Más allá de su explosión deportiva, Diomande se encuentra en el centro de un conflicto legal entre agencias de representación. A comienzos de febrero, la agencia Roc Nation, fundada por el rapero Jay-Z, anunció públicamente que incorporaba al futbolista a su cartera de clientes, donde figuran nombres como Vinicius Junior y Gabriel Martinelli.

Sin embargo, su anterior agencia, Maxidel Management, dirigida por el exjugador del Leeds United Max Gradel, sostiene que el extremo sigue vinculado contractualmente a ellos. Según su versión, poseen un acuerdo de representación hasta 2027, además de un contrato de derechos de imagen vigente hasta 2031 y un mandato exclusivo para negociar su venta.

La firma asegura haber registrado la documentación pertinente ante las federaciones correspondientes y advierte que defenderá sus intereses “por las vías legales necesarias”. Roc Nation, por su parte, mantiene que el acuerdo con el jugador se realizó conforme a la normativa.

Interés creciente desde Inglaterra

En el plano estrictamente deportivo, el perfil de Diomande encaja perfectamente en equipos que buscan juventud, verticalidad y proyección de mercado. En Anfield valoran su capacidad para encarar, romper líneas y atacar espacios, cualidades que podrían potenciar el sistema ofensivo del conjunto ‘red’.

En Old Trafford también siguen de cerca su evolución, conscientes de que el futbolista reúne condiciones para convertirse en una pieza diferencial en competiciones europeas. Incluso el gigante bávaro ha preguntado por su situación, atento a cualquier oportunidad si el conflicto contractual se resuelve.

Además, su posible participación con Costa de Marfil en el próximo gran torneo internacional aumentaría todavía más su escaparate global.

Un futuro pendiente de los despachos

El caso recuerda que, en el fútbol moderno, las operaciones millonarias no solo dependen del rendimiento sobre el césped. Los contratos, los derechos de representación y la seguridad jurídica son factores determinantes antes de cerrar cualquier traspaso de gran envergadura.

El Leipzig realizó una inversión estratégica al ficharlo desde España, y hoy parece evidente que su valor se ha multiplicado. No obstante, mientras no exista claridad total sobre quién tiene la autoridad para negociar su futuro, los clubes interesados podrían actuar con cautela.