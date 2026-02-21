Así queda la clasificación de Bundesliga, tras la victoria del Bayern de Múnich y el empate del Dortmund en la jornada 23 de la liga alemana

La clasificación de la Bundesliga queda al rojo vivo tras una jornada intensa que refuerza el liderato del Bayern y aprieta la pelea por los puestos europeos

El liderato de la Bundesliga continúa teñido de rojo. El Bayern Múnich reafirmó su autoridad tras imponerse 3-2 al Eintracht Frankfurt en un encuentro vibrante que se resolvió con suspense hasta el último suspiro. El conjunto bávaro, firme en la cima de la clasificación, volvió a demostrar su capacidad ofensiva, aunque también dejó algunas dudas en defensa que casi le cuestan puntos valiosos.

El joven Pavlovic abrió el marcador con un disparo ajustado desde la frontal que sorprendió al guardameta rival. Poco después emergió la figura determinante de Harry Kane, quien firmó un doblete y alcanzó la impresionante cifra de 43 goles en todas las competiciones esta temporada. El delantero inglés atraviesa un momento extraordinario y se ha convertido en el gran referente ofensivo del equipo alemán.

Un partido bajo control… con final inesperado

Desde el inicio, el Bayern monopolizó la posesión y marcó el ritmo del juego. La presencia de Jamal Musiala, nuevamente titular tras superar molestias físicas, aportó dinamismo y creatividad en la medular. Además, la inesperada titularidad del joven Urbig —ante la baja de Manuel Neuer— fue solventada con seguridad bajo palos.

Sin embargo, no todo fueron buenas noticias. La lesión de Alphonso Davies encendió las alarmas en el cuerpo técnico, justo cuando el lateral canadiense recuperaba su mejor versión. Pese a ello, Kane volvió a ampliar la ventaja con un disparo preciso desde media distancia.

Cuando parecía todo decidido, el Eintracht reaccionó. Un penalti cometido por el propio Kane permitió a los visitantes recortar distancias, y un grave error en salida de balón propició el 3-2 definitivo. El Bayern terminó pidiendo la hora, aunque conservó tres puntos fundamentales antes de su crucial visita al Borussia Dortmund, donde podr��a definirse gran parte del campeonato.

El Dortmund tropieza y complica sus aspiraciones

En otro duelo determinante, el Borussia Dortmund igualó 2-2 frente al RB Leipzig, un resultado que deja a los de amarillo y negro en una situación comprometida. El conjunto dirigido por Niko Kovac llegó a estar dos goles abajo tras el doblete de Christoph Baumgartner, que aprovechó dos acciones casi calcadas para poner en ventaja a los visitantes.

La reacción del Dortmund llegó gracias a un tanto en propia puerta y a un gol en el descuento que rescató un punto con sabor agridulce. A pesar de su resiliencia, la distancia con el Bayern —ocho puntos— obliga al equipo a ganar en el próximo “Der Klassiker” si quiere mantener vivas sus opciones al título.

El Leverkusen frena su racha positiva

Por su parte, el Bayer Leverkusen vio interrumpida su buena dinámica tras caer 1-0 ante el Unión Berlín. El conjunto dirigido por Kasper Hjulmand no logró traducir su dominio en oportunidades claras y apenas inquietó la portería rival.

El único tanto del encuentro llegó en la primera mitad, obra de Rani Khedira, quien aprovechó un error defensivo para definir con precisión. En los minutos finales, Patrik Schick rozó el empate con dos cabezazos que pasaron muy cerca del arco, pero la fortuna no acompañó al Leverkusen.

Así queda la clasificación de la Bundesliga