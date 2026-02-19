El Bayer Leverkusen apunta a Goretzka: el alemán, listo para un nuevo capítulo en la Bundesliga

Leon Goretzka podría continuar su carrera en la Bundesliga con el Bayer Leverkusen tras anunciar su salida del Bayern de Múnich

El mediocampista Leon Goretzka se prepara para decir adiós al Bayern de Múnich al finalizar la temporada, y su destino parece acercarse a la Bundesliga, pero no con los bávaros.

La salida del Allianz Arena es un hecho

La directiva del Bayern Múnich ha decidido no renovar el contrato de Goretzka, cuyo vínculo expira a mediados de 2026. Tras años de servicio y siendo pieza clave en el centro del campo, el jugador alemán buscará nuevos retos y ya analiza sus opciones. Durante meses, su agente ha explorado ofertas, y el Bayer Leverkusen se ha posicionado como una alternativa concreta dentro de Alemania.

El Bayer Leverkusen, candidato principal

El Leverkusen considera a Goretzka como un refuerzo estratégico para su medular, especialmente tras la salida de Granit Xhaka. El equipo busca un jugador con experiencia y liderazgo para elevar el nivel de su centro del campo. Según medios alemanes, el club ha mostrado interés formal y mantiene contacto con el entorno del internacional germano.

Goretzka, de 31 años, podría aportar estabilidad y presencia en el medio, jugando un rol protagónico en un equipo que actualmente ocupa el sexto puesto de la Bundesliga. El proyecto deportivo y la continuidad en Alemania se presentan como factores decisivos para su decisión.

Otras opciones en Europa

Aunque la Bundesliga es una posibilidad real, Goretzka también ha sido vinculado a clubes de la Premier League, como Arsenal y Manchester United. Incluso equipos de España e Italia han mostrado interés. Sin embargo, su alto salario en Múnich representa un obstáculo, y solo una rebaja en sus emolumentos permitiría que Leverkusen cerrara la operación sin problemas.

Experiencia y rendimiento reciente

La temporada pasada, Goretzka disputó 40 partidos con el Bayern, sumando más de 2.200 minutos en todas las competiciones, con cinco goles y dos asistencias. Aunque sus mejores años pueden estar detrás, su experiencia en uno de los clubes más grandes de Europa sigue siendo valiosa. Por ello, un paso a Leverkusen podría significar un rol destacado, liderazgo en el campo y continuidad en la Bundesliga.

El verano será decisivo

El futuro de Goretzka se definirá en los próximos meses. Mientras el Bayer Leverkusen lidera la carrera por su fichaje, otros clubes como Atlético de Madrid, Milan o Galatasaray podrían intentar atraer al jugador con proyectos más ambiciosos. La decisión final marcará uno de los movimientos más interesantes del mercado de verano europeo y será seguida de cerca por aficionados y analistas.

Por ahora, todo indica que Goretzka permanecerá en Alemania, aunque no necesariamente en Múnich. Su agente sigue evaluando las opciones y el verano determinará si el centrocampista continúa en la Bundesliga o se aventura en otra liga europea.