Uli Hoeness, presidente de honor del Bayern, lanza un dardo al Barcelona por el posible fichaje de Kane: "No tienen dinero"

El Bayern de Múnich celebra la DFB-Pokal tras derrotar al Stuttgart y Kane brilla con un hat-trick. Mientras tanto, Uli Hoeness reivindica el fichaje del inglés como el mejor de la historia del club: "Es la mejor transferencia que hemos hecho nunca"

El Bayern de Múnich se proclamó el pasado sábado campeón de la DFB-Pokal tras derrotar al Stuttgart 3-0. Un hat- trick de Harry Kane sentenció la final a favor de los Vincent Kompany. Por ello, aprovechando los tres goles del inglés, el presidente de honor del club alemán, Uli Hoeness, habló de su fichaje en la temporada 2023/2024 procedente del Tottenham.

Además, Uli Hoeness habló del futuro de Harry Kane, que tiene contrato con el Bayern de Múnich hasta 2027. El delantero de 32 años es una pieza imprescindible en el esquema de Vincent Kompany, por lo que su salida del club alemán no apunta a ser un tema relevante en los próximos mercados de fichajes. Sin embargo, el presidente de honor del equipo alemán lanzó un dardo al Barcelona: "No tienen dinero"

Kane corona al Bayern y Hoeness lo deja claro: "La mejor transferencia de nuestra historia"

El Bayern de Múnich se despidió de la temporada levantando un nuevo título, como fue la DFB-Pokal. Los de Vincent Kompany no dieron opción al Sttugart, sobre todo tras la segunda parte que firmó Harry Kane, logrando un triplete para ponerle la guinda a su tercera temporada en la Bundesliga. Tras ello, Uli Hoeness quiso referirse al fichaje del inglés por el club alemán: "Harry Kane es la mejor transferencia que hemos hecho nunca".

Además, el presidente de honor del Bayern de Múnich destacó la forma que tiene la entidad de negociar durante los mercados de fichajes: "El FC Bayern es un club que compra, no que vende". Por otro lado, Uli Hoeness fue tajante cuando le preguntaron si Harry Kane se quedaría en el conjunto de Vincent Kompany, lanzando además un dardo al equipo de Hansi Flick: "Sí, y el Barcelona de todos modos no tiene dinero".

Kane firma una noche monumental: hat-trick en la final, 61 goles y una temporada de gigante"

Por su parte, Harry Kane, que supera los datos de Haaland y Mbappé, mostró su felicidad tras un gran partido con el Bayern de Múnich: "Esta fue definitivamente una de las mejores noches de mi carrera. Estaba increíblemente emocionado por esta final. Había escuchado tanto sobre ella de muchos jugadores que ya habían vivido esta final con el club".

Harry Kane siguió afirmando que "marcar un hat-trick en una final... es realmente un partido muy especial y una sensación muy especial. Estoy extremadamente orgulloso de eso. Amé esta temporada en el Bayern". El delantero de 32 años ha alcanzado los 61 goles entre todas las competiciones esta temporada, números al alcance de uno de los mejores jugadores ofensivos del mundo actualmente.

Pese a quedar eliminado por el PSG en Champions League, Harry Kane fue uno de los nombres claves de la temporada en el Bayern de Múnich, un líder dentro y fuera del terreno de juego, fundamental para la conquista de la Bundesliga. El conjunto de Vincent Kompany alcanzó los 122 tantos en 34 jornadas, cifras muy lejanas comparadas con el segundo equipo más goleador del campeonato, que fue el propio Sttugart, con 71.

Kane cambia el chip: líder de Inglaterra rumbo al Mundial y referencia absoluta en un ataque sin Palmer ni Foden

Tras ello, Harry Kane pondrá el foco en el Mundial con Inglaterra, cuya convocatoria ya es oficial. El delantero del Bayern de Múnich liderará al combinado dirigido por Thomas Tuchel al torneo de selecciones de Estados Unidos, México y Canadá.

Los ingleses se medirán en la fase de grupos a Croacia, Panamá y Ghan, con partidos fijados y programados para el 17, 23 y 27 de junio, respectivamente. Sin figuras claves como Palmer o Fonde, Harry Kane es uno de los nombres propios en la parcela ofensiva, que podría estar acompañado de otros como Jude Bellingham o Rashford, pendiente de decidir su futuro en el Barcelona.