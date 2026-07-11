El Real Madrid toma una decisión definitiva sobre el fichaje de Olise

El club alemán vuelve a pronunciarse sobre el posible fichaje de Michael Olise y lanza un nuevo aviso que complica los planes del Real Madrid, que ya toma una decisión clara con el jugador francés

Francia ya está en la semifinal del Mundial 2026 y lo ha conseguido en gran parte gracias a Kylian Mbappé, el máximo goleador francés tanto en esta edición como de la historia. Pero es cierto que el jugador del Real Madrid ha tenido un socio de lujo en estos partidos con su selección, como es Michael Olise. La Copa del Mundo ha puesto aún más en valor al extremo derecho, que ya era uno de los objetivos claros de Florentino Pérez para tratar de reforzar al club blanco, pero que ahora recibe una nueva y ya última noticia sobre el fichaje del jugador de Francia.

El Bayern de Múnich, su club actual, vuelve a dejar claro que Olise no está en venta. Lo consideran una pieza clave para el proyecto de Vincent Kompany y han querido recalcar que el delantero seguirá en el equipo alemán la próxima temporada, presente el Madrid o cualquier otro equipo la oferta que presenten. Por ello, Florentino Pérez ya ha tomado una decisión respecto al futbolista.

El Bayern de Múnich lanza un último aviso al Real Madrid: Michael Olise no está en venta

Los pretendientes le llueven a Olise, especialmente después de dar un golpe sobre la mesa en este Mundial, confirmando el interés del Real Madrid y del PSG en hacerse con sus servicios. Sin embargo, el Bayern de Múnich es consciente de que tienen a uno de los jugadores más cotizados del momento entre sus filas, y no van a dejarle salir.

El extremo derecho es decisivo por su banda, esquivando a los jugadores rivales y generando mucho peligro para su equipo, ya sea tanto en el Bayern como en Francia. Por ello, el equipo germánico y actual campeón de la Bundesliga toma una determinación. Tal y como ha adelantado el periodista Christian, jefe de futbol del diario alemán BILD, los bávaros blandan a Olise. "No hay ninguna posibilidad de que el jugador se marche en este mercado de fichajes. El Bayern se lo ha dejado muy claro al jugador" garantiza, echando el freno a los planes del Madrid, que ya toman también una decisión y se la hacen saber al conjunto alemán.

El Real Madrid no va a intentar ningún movimiento por Olise en este mercado de fichajes

La postura del conjunto bávaro no puede ser más clara, y al Real Madrid sólo le toca aceptar que no podrá conseguir su fichaje 'galáctico' para la próxima temporada. De hecho, es una decisión que tienen muy asumida gracias a la buena relación que tienen con el Bayern, uno de sus lazos más cordiales.

"Quiero recalcar una vez más que ambos clubes mantienen una relación muy cercana. Han acordado que no ocurrirá nada respecto a Olise este verano" asegura este prestigioso periodista alemán. "Si surgiera algo en el futuro, Florentino Pérez ya le ha prometido a Herbert Hainer que lo llamará primero antes de tomar cualquier medida con el jugador y sus agentes" añade Falk, dejando claro que el conjunto blanco se da por vencido este año en la lucha por Michael Olise.