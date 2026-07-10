El Real Madrid hace caso a José Mourinho y ficha a una estrella para acabar con las lesiones

Florentino Pérez prometió una estrella para este mercado de fichaje y a la espera de algún movimiento inesperado para cerrar filas, su gran incorporación es para el cuerpo médico, a petición del técnico portugués para acabar con el problema de las lesiones

El Real Madrid parece haberse tomado un descanso después de anunciar sus cuatro nuevas incorporaciones de forma consecutiva durante el inicio del Mundial 2026. Sin embargo, ahora las aguas parecen más calmadas, buscando salidas como la de Fran García, que ya se ha unido a sus nuevos compañeros en el Real Betis, y planificando otras bajas como puede ser la de Gonzalo García, a quién Álvaro Arbeloa pide para su nueva etapa como entrenador.

El que no parece llegar es ese fichaje estrella que Florentino Pérez prometió, lanzando una oferta de 150 millones por Julián Álvarez que el Atlético de Madrid rechazó y con Michel Olise como objetivo difícil de cumplir. Pero ahora el conjunto blanco realiza una nueva incorporación 'galáctica' en una posición en la que necesitaban un gran refuerzo, en el cuerpo médico, muy influenciada por la llegada de Mourinho.

El Real Madrid ficha a Alexandre Creuzé, una estrella en medicina deportiva

Esta pasada temporada las lesiones han estado muy presentes en el Santiago Bernabéu, afectando de forma muy notable a los resultados del equipo, puesto que ha tenido que hacer frente a una plaga de lesiones como las de Militao, Alaba, Rodrygo, Mendy, Mbappé y un largo etcétera. Por ello, a la espera de más fichajes para reforzar la plantilla, ya tienen un nuevo 'galáctico' en el cuerpo médico. Se trata de Alexandre Creuzé, quién llega como una auténtica eminencia en medicina deportiva.

El club madrileño ha 'robado' a uno de los nombres más importantes del cuerpo técnico del AS Mónaco, quién a sus 45 años ya es un referente como jefe de los servicios médicos, el rol que va a ocupar en el Madrid, atendiendo tanto al primer equipo como al resto de conjuntos del club. Lo hará junto a Niko Mihic, quién supervisa el trabajo general médico.

José Mourinho, clave en el fichaje de Creuzé como Jefe de Servicios Médicos para el Real Madrid

Una de las peticiones de Mourinho para volver al Real Madrid fue tener plenos poderes en la planificación de la próxima temporada, y hasta ahora, Florentino Pérez está teniendo muy en cuenta sus peticiones. El portugués ya ha conseguido un nuevo refuerzo, aunque esta vez no sea a un futbolista de su lista. Mourinho ha sido quién lanzó la petición expresa al conjunto merengue de fichar a Creuzé para tratar de poner fin a una cantidad ingente de lesiones en una misma temporada.

Con la incorporación del médico francés al cuerpo técnico, uno de los más eficientes del mundo en su posición, se pretende poner fin al problema con las lesiones, y así también evitar tener que fichar de más en caso de que haya alguna lesión de larga duración.