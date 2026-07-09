El Real Madrid blinda a Tchouaméni hasta 2031: acuerdo cerrado a falta de firma

El centrocampista francés ampliará su contrato cuando regrese de las vacaciones, cerrando cualquier debate sobre su futuro y reforzando la apuesta del club por uno de los pilares del centro del campo

El Real Madrid ha cerrado una de las renovaciones más interesantes del verano por todo lo que significa esta continuidad. Aurélien Tchouaméni ampliará su contrato hasta el 30 de junio de 2031 en cuanto regrese a la capital de España tras el periodo vacacional, poniendo el broche a unas negociaciones que nunca llegaron a representar un problema para ninguna de las partes.

La continuidad del internacional francés estaba decidida desde hace semanas y únicamente falta la rúbrica en el nuevo contrato y el anuncio oficial para hacer pública una operación que reafirma la confianza absoluta por parte del club blanco en uno de sus futbolistas más importantes.

El mediocentro, cuya primera vinculación todavía se alarga hasta 2028, prolongará tres temporadas más su historia con la entidad madridista después de consolidarse como una pieza imprescindible desde su llegada procedente del Mónaco en el verano de 2022.

Una apuesta de presente y de futuro

La renovación supone la confirmación de una estrategia que el Real Madrid mantiene desde hace varias temporadas: blindar a los futbolistas llamados a liderar el proyecto durante los próximos años.

Tchouaméni llegó al Santiago Bernabéu como una de las grandes apuestas de futuro del club, adelantándose a varios gigantes europeos que también pretendían hacerse con sus servicios. Cuatro temporadas después, el francés se ha ganado la confianza de la dirección deportiva y el nuevo cuerpo técnico liderado por José Mourinho también ha respaldado la decisión puesto que nadie puede negar que el crecimiento es constante.

Su rendimiento le ha permitido convertirse en un fijo para todos los entrenadores que han pasado por el banquillo madridista en este tiempo. Carlo Ancelotti fue quien apostó inicialmente por él, Xabi Alonso mantuvo su protagonismo y, posteriormente, Álvaro Arbeloa también siguió contando con el internacional francés como una pieza estructural del equipo.

Mourinho da el visto bueno

La llegada de José Mourinho al banquillo no ha cambiado el panorama. Al contrario. El técnico portugués considera a Tchouaméni uno de los mejores especialistas de Europa en su posición y entiende que debe seguir siendo uno de los líderes del nuevo proyecto.

Su capacidad para sostener al equipo desde el centro del campo, recuperar balones, interpretar los partidos y ofrecer equilibrio táctico encaja perfectamente en la idea de juego que pretende implantar el entrenador portugués.

Además, su polivalencia ha incrementado todavía más su valor dentro de la plantilla. Durante las últimas temporadas ha actuado con frecuencia como defensa central cuando las circunstancias lo han requerido, respondiendo siempre con un alto nivel competitivo y convirtiéndose en una solución de garantías para el cuerpo técnico.

Un final de curso que generó dudas

La renovación también sirve para cerrar definitivamente cualquier especulación surgida durante los últimos meses. El irregular final de temporada del Real Madrid provocó que aparecieran rumores sobre una posible salida del centrocampista, alimentados tanto por el interés de varios clubes de la Premier League como por la famosa trifulca en el vestuario con un enfrentamiento que se hizo público con su compañero Fede Valverde.

Sin embargo, y en toda una declaración de intenciones, ni el club ni el jugador llegaron a plantearse seriamente una separación. Desde el entorno madridista siempre se transmitió tranquilidad y el propio futbolista manifestó su deseo de seguir vistiendo de blanco.

Durante este tiempo tampoco prosperaron los intentos de clubes como el Manchester United, que sondearon la situación del internacional francés sin encontrar ninguna predisposición por parte del Real Madrid para abrir una negociación.

Mejora salarial y confianza absoluta

El nuevo contrato también llevará aparejada una mejora económica para el futbolista. Según informa el diario As, el nuevo acuerdo situará el salario del internacional francés en torno a los nueve millones de euros netos por temporada, aunque sin alcanzar las cifras superiores que habían aparecido en algunas informaciones recientes.

Se trata de una mejora que responde tanto a su crecimiento deportivo como al peso específico que ha adquirido dentro del vestuario madridista desde su llegada procedente del Mónaco. La negociación, además, ha transcurrido en absoluta sintonía gracias a la predisposición mostrada por ambas partes desde el primer momento.

Pendiente de volver con Francia

Mientras se conocían los detalles de su renovación, Tchouaméni continúa concentrado con la selección francesa. El centrocampista ha trabajado nuevamente con el grupo después de superar las molestias musculares que le impidieron disputar el encuentro de octavos de final frente a Paraguay y mantiene opciones de volver a tener minutos con el combinado dirigido por Didier Deschamps.

Una vez concluya su participación internacional y disfrute de las vacaciones correspondientes, regresará a Madrid para cerrar definitivamente la firma de un contrato que prolongará su etapa en el Santiago Bernabéu hasta 2031.