Fran García ya está en Sevilla para firmar por el Betis

El lateral izquierdo ha llegado a Sevilla este mediodía y se encuentra en la Ciudad Deportiva Luis del Sol para cerrar su contratación, donde ya ha podido conocer a sus nuevos compañeros

Real Betis y Real Madrid están en estos momentos finalizando el acuerdo por el que Fran García se convertirá en nuevo jugador verdiblanco para las próximas cuatro temporadas, es decir, hasta el 30 de junio de 2030, después de que en los últimos días ambas entidades hayan acelerado las negociaciones.

Ha sido en la mañana de este miércoles cuando la operación entre ambos clubes se ha podido ya dar prácticamente por cerrada al haber un principio de acuerdo en las cantidades, que tal y como ha adelantado El Chiringuito será de cuatro millones de euros por el 50% del pase del futbolista castellanomanchego, guardándose el Real Madrid el otro 50%.

Así las cosas, la operación ya no corre peligro pues según ha podido saber ESTADIO Deportivo, Fran García ya está en Sevilla, a donde ha llegado este mediodía para cerrar su fichaje por el conjunto verdiblanco. Concretamente, el que será nuevo futbolista del Betis se encuentra ya en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, donde ya ha podido conocer a sus nuevos compañeros, que apenas unos minutos más tarde han puesto rumbo al aeropuerto para la primera concentración de pretemporada, que tendrá lugar en la localidad alemana de Klosterpforte, en Renania del Norte Westfalia, donde los hombres Manuel Pellegrini se concentrarán en el Hotel-Residence Klosterpforte.

Si todo marcha según lo previsto, es decir, pasa las pruebas médicas, no hay contratiempos de última hora y firma su nuevo contrato con el Betis, Fran García podría unirse a sus nuevos compañeros en los próximos días para ponerse ya a la órdenes de Manuel Pellegrini.

Un refuerzo deseado por Pellegrini

Fran García llega al Betis para reforzar una posición en la que el plantel bético ha sufrido la baja del internacional suizo Ricardo Rodríguez y en la que tuvo numerosos problemas Pellegrini la pasada temporada.

El defensor de Bolaños de Calatrava, internacional absoluto en dos ocasiones, se formó en la cantera del Real Madrid, debutó con el primer equipo en 2018, en un partido de Copa en Melilla, pero se consagró en el Rayo Vallecano, donde pasó tres temporadas, hasta que fue recomprado por el club madridista en el verano de 2023.

Las tres temporadas que Fran García ha pasado en el Real Madrid han visto decrecer su protagonismo paulatinamente, y ha cerrado su balance con un total de 109 participaciones en encuentros oficiales en los que ha marcado tres goles y ha repartido doce asistencias, la mitad de ellas en su primera campaña.

Segundo fichaje del Betis 26/27

El fichaje de Fran García es el segundo para la próxima temporada, después de que en el día de ayer llegara también a Sevilla el uruguayo Facundo Bernal.

El joven centrocampisa de 22 años, internacional absoluto en una ocasión con Uruguay, ha firmado un contrato por cinco temporadas, hasta junio de 2031, después de superar en Río de Janeiro un exhaustivo reconocimiento medico, ya que sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha en octubre de 2022.

El mediocentro montevideano, que no ocupará plaza de extranjero debido a su pasaporte italiano, se formó en el Defensor Sporting, en cuyo primer plantel debutó en 2021, y luego fue transferido en 2024 al Fluminense, con el que ha disputado 83 partidos oficiales en los que no ha marcado ningún gol, pero ha dispensado tres asistencias.