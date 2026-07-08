El 'Cucho' asume la culpa del KO de Colombia: "Como cobrador de penaltis en mi club, debería haberlo hecho"

Lo Celso, sin minutos, estará en cuartos con Argentina, donde se cita con Ricardo Rodríguez; el delantero colombiano falló una pena máxima en la tanda de penaltis ante Suiza

El Real Betis tiene a tres internacionales en los cuartos de final del Mundial 2026 después de que el duelo 'fratricida' entre Ricardo Rodríguez y el 'Cucho' Hernández cayera del lado de Suiza. De esta forma, el lateral derecho helvético, que acabó contrato con el Betis el pasado 30 de junio y ya se despidió del club verdiblanco, se une al cedido Sofyan Amrabat y al argentino Giovani Lo Celso como representantes heliopolitanos.

Ricardo Rodríguez fue titular en conjunto helvético, siendo sustituido en el 72' por su compañero Muheim, mientras que el 'Cucho' saltó al terreno de juego del BC Place de Vancouver en el minuto 83, por lo que no coincidieron sobre el campo. Pero el colombiano iba a tener un papel importante en el desenlace del choque, aunque para mal. Y es que el delantero del Betis fue uno de los que asumió la responsabilidad de lanzar uno de los penaltis de la tanda, como buen especialista en el conjunto verdiblanco, sin embargo, no lo metió.

El meta suizo Kobel, a la postre MVP del partido, le adivinó la dirección del penalti y atajó el balón con una gran estirada. Era el cuarto penalti y Colombia tenía la oportunidad de ponerse por delante 2-3 pero no fue así. Tras el 'Cucho' nadie más fallaría, ni Itten, ni Luis Díaz, ni Rubén Vargas, lo que significó la clasificación de Suiza y la eliminación de Colombia en los octavos de final.

El 'Cucho' da la cara tras fallar un penalti

Una enorme decepción para el conjunto cafetero que llegaba al Mundial como una de las mejores selecciones sudamericanas, no en vano fue subcampeona de la Copa América en 2024. Pero el verdiblanco no es de los que se esconda tras un fallo y salió a dar la cara ante los medios.

"Pateo siempre. Hoy me tocó fallar. En la vida me ha tocado fallar muchas veces. Han sido más los fallos, más tristezas en mi vida y en mi carrera futbolística que momentos felices. Así que yo tengo la madurez para aceptar la responsabilidad de que yo, como delantero y cobrador de penaltis en mi club, debería haberlo hecho. Lo asumo", reconocía Juan Camilo Hernández en declaraciones a ESPN.

"Pero si me preguntas ahora mismo, volvería a tomar la decisión. Por mi parte, pedir disculpas a toda Colombia porque lo tuvimos cerca, lo tuvimos ahí. No se dio, pero hay que seguir", añadió el bético, que se disculpaba así por su error.

La agenda verdiblanca en los cuartos de final

De esta forma, siguen quedando tres jugadores verdiblancos en competición aunque realmente a día de hoy solo uno de ellos es jugador con contrato en el Betis, a la espera de saber qué pasará con el futuro de Amrabat, que es el primero de los tres que entra en acción en estos cuartos de final.

Lo hará este mismo jueves, a partir de las 22:00 horas, cuando se enfrenten Francia y Marruecos en Boston, duelo en el que partirá como suplente aunque con muchas opciones de tener minutos en el segundo tiempo. Lo Celso y Ricardo Rodríguez se enfrentarán en el Argentina - Suiza que cierra los cuartos de final en la madrugada del sábado al domingo a las 3:00 horas, en Kansas City.