Wimbledon 2026 | Partidos y orden de juego de la jornada del hoy miércoles 8 de julio con Zverev, Fritz, Cobolli, Paolini...

Taylor Fritz-Alexander Zverev se presenta como el duelo estrella de un miércoles en el que, pase lo que pase, alguien hará historia en el cuadro femenino

Si el principal favorito fue excluido de la pista central en cuartos de final para acoger el duelo entre Djokovic y Auger-Aliassime, a una situación similar se enfrenta este miércoles Alex Zverev en su duelo ante Taylor Fritz, posiblemente, el choque de cuartos de final más interesante de los cuatro que se disputaban en Londres.

Los dos grandes favoritos por la parte baja del cuadro se cruzan en un duelo que llega antes de lo esperado y que sólo servirá para decidir un semifinalista.

Al otro puesto apunta claramente el finalista de Roland Garros, Flavio Cobolli, aunque viendo lo que ha hecho hasta ahora Arthur Fery, nadie puede asegurar nada. El británico está ilusionando a un país que no se había visto en nada igual desde que Andy Murray estaba en todo lo alto.

Sólo Henman y Murray han conseguido alcanzar las últimas rondas en Wimbledon en las últimas décadas y sólo el escocés logró hacerse con el trofeo. Fery difícilmente puede aspirar a tanto, pero si tenemos en cuenta que partía fuera del Top-100, estar entre los ocho mejores cuando empezaron 128 ya es un título para él.

La jornada la abre una Linda Noskova que quiere hacer historia ante una tenista a la que no se esperaba a estas alturas, como es Elise Mertens. Para cualquiera que pase será histórico. Como también lo será si Marta Kostyuk supera a Paolini y se mete en semifinales. La ucraniana está ofreciendo un gran torneo de Wimbledon, pero esta vez tiene enfrente a una rival que ya ha vivido lo que ella está logrando ahora y cuenta con esa experiencia.

Horarios y orden de juego de Wimbledon 2026 del miércoles 8 de julio

Centre Court

Marta Kostyuk-Jasmine Paolini (14:30 horas)

Flavio Cobolli-Arthur Fery (A continuación)

Court 1

Linda Noskova-Elise Mertens (14:00 horas)

Taylor Fritz-Alexander Zverev (A continuación)

¿Dónde ver por TV y online Wimbledon 2026?

Movistar+ tiene los derechos en España de este Grand Slam desde hace mucho tiempo y los partidos se pueden ver a través de su plataforma, los principales, a través de sus dos canales, Movistar+ (dial 7) y #Vamos (dial 8), incluidos dentro de la oferta básica.

El tenis femenino tiene su principal acogida en el canal #Ellas (dial 53). Y Movistar+ también se han habilitado hasta diez señales simultáneas incluidas dentro del paquete Deportes+, para que los aficionados puedan seguir también la actividad de las pistas secundarias, sobre todo en los primeros días.

En ESTADIO Deportivo les estamos dando cumplida cuenta de todo lo que acontece en esta edición de Wimbledon, con especial atención a lo que han hecho los tenistas españoles.