El factor clave que ha llevado a Nianzou a buscarse equipo: el Sevilla cruza los dedos

El club de Nervión ha dado permiso al central para que siga en su país tratando de resolver su futuro. El hecho de que solo tenga un año más de contrato y las perspectivas de que el verano que viene le será más difícil encontrar un destino han cambiado la posición del defensor

Lastrado por los elevadísimos salarios de varios de sus futbolistas, el Sevilla FC ha decidido coger el toro por los cuernos este verano. En el primer día de trabajo, además de no estar presente Rafa Mir, en cuya salida se trabaja a marchas forzadas, sorprendía también la ausencia de Tanguy Nianzou. La versión oficial era que el francés había recibido un permiso especial del club para incorporarse más tarde a la dinámica de trabajo. Pero, en realidad, todos en Nervión cruzan los dedos para que no vuelva.

La Ligue 1 como destino más probable

Adelantaba ABC de Sevilla en este sentido que el central se ha quedado en Francia para tratar de buscar un nuevo destino, posiblemente en la Ligue 1, donde apenas ha jugado seis partidos con el PSG, pues se marchó muy joven, con apenas 18 años, al Bayern Múnich. Ese currículum parecía avalarle cuando Monchi lo firmó en el verano de 2022. Pero estas cuatro últimas temporadas han demostrado que se trata, sin lugar a dudas, de unas de las operaciones más ruinosas de la historia de la entidad sevillista.

La pesada losa económica de Ninazou: 12 millones brutos

Valga como ejemplo que entre su sueldo (8 millones) y la amortización pendiente de su fichaje, el defensor galo supone una rémora de 12 millones de euros brutos anuales que tienen constreñido el estrecho límite salarial de la plantilla. Y entre los tres fichajes realizados hasta la fecha (Guridi, Juan Iglesias y Sangante), más el regreso de Vlachodimos, solo suman 7 millones. Un dato que muestra a las claras la pesada losa que supone la continuidad de Nianzou, por no citar su largo historial de lesiones o los recurrentes fallos y penaltis cometidos cuando ha tenido la oportunidad.

Si este verano no encuentra equipo, después de otro año sin jugar...

Pero algo ha cambiado para que el ex internacional sub 21, ahora sí, haya aceptado quedarse en su país con permiso del club para aclarar su futuro y tratar de buscar una salida. Principalmente, que solo tiene un año más de contrato, hasta junio de 2027. El pasado verano se le pidió que rebajase su ficha a cambio de prorrogar dicho vínculo, como hizo Marcao, que ahora acaba en 2028. Pero Nianzou se negó y puede que su rechazo a ayudar al club con las inscripciones fuese a la postre una buena noticia.

A sus 24 años, y después de haber jugado solo 62 partidos como sevillista en cuatro años (12 de ellos la última temporada), el parisino podría aferrarse lo firmado y llevarse hasta el último céntimo aunque no pise el césped en todo el curso venidero. Pero es consciente de que eso le alejaría de recalar en cualquier otro equipo de cierto nivel, algo que aún ve posible hacer en Francia.

Habrá que negociar qué parte del salario perdona

Mientras tanto, en el Sevilla FC cruzan los dedos para que llegue esa oferta que anime a Nianzou a hacer las maletas, aunque sea como agente libre, pues nadie pagará un traspaso. Pero obviamente no lo hará perdonándolo todo. Aún queda mucha tela por cortar en este asunto, pues tocará negociar una rescisión de contrato en la que, como es lógico, una parte buscará llevarse la máxima tajada posible y la otra pagar cuanto menos mejor. Pero al menos el central parece receptivo para intentar buscar una solución a su situación, a sabiendas de que Luis García Plaza no le concederá bola, como ya hizo tras comprobar cuáles son sus prestaciones en su estreno ante el Oviedo. Hay cierto optimismo en Nervión.

Ejuke, con cartel en el fútbol árabe, tampoco se entrena

Por otro lado, también se ausentó en el regreso al trabajo de este pasado lunes Chideja Ejuke, en su caso al estar resolviendo una problemas burocráticos que se espera que estén solucionados en los próximos días. Sin embargo, no es ningún secreto que el Sevilla FC también ha colocado en el mercado al extremo nigeriano, cuyo contrato finaliza igualmente en 2027, confiando en poder obtener entre 4 y 5 millones de euros con su traspaso. Se le ha relacionado con varios clubes europeos, como el Bayer Leverkusen o el Anderlecht, pero su destino más problables puede estar en Oriente Medio, con clubes interesados en Qatar, Emiratos Árabes y, especialmente, Arabia Saudí.