Los nombres propios en la doble sesión del Sevilla: Nianzou, Rafa Mir, Pedrosa, Alfon, tres fichajes y muchos canteranos

El plantel nervionense -con muchas ausencias destacadas por diversos motivos- ha vuelto al trabajo este lunes, con Luis García Plaza sacando el látigo con una doble ración de entrenamiento en el primer día de pretemporada

El Sevilla FC ha empezado con fuerza la pretemporada y ha vuelto al trabajo este lunes con doble ración de entrenamientos en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Después de las tandas de reconocimientos médicos a los que la plantilla nervionense se sometió en dos tandas durante las mañanas del sábado y del domingo, Luis García Plaza ha programado una sesión matinal y otra vespertina en la que ha hecho sudar de lo lindo a un grupo reforzado por nueve canteranos y con varias bajas llamativas.

Nianzou busca equipo en Francia

Ya se conocía que tendrían unos días más de vacaciones Akor Adams, Gabriel Suazo y Odysseas Vlachodimos, ya que jugaron con sus selecciones a inicios del pasado mes de junio. Y obviamente tampoco están aún los suizos Rubén Vargas y Djibril Sow, quienes en la noche del martes (22:00 h) se juegan contra Colombia el pase a los cuartos de final del Mundial 2026.

Por lo tanto, las principales noticias que ha dejado la doble sesión de este lunes ha sido la enésima lesión muscular del retornado Alfon González -gafado como sevillista- y el permiso que el club ha dado a Rafa Mir y Tanguy Nianzou para no sumarse al trabajo para intentar cerrar sus salidas lo antes posible; así como Chidera Ejuke, "por asuntos burocráticos". Sí estaba presente Adrià Pedrosa, que como el delantero murciano ha estado cedido en el Elche CF.

El extremo nigeriano y el lateral catalán también buscan equipo. Según amplia ABC, el adiós de Nianzou lleva la etiqueta de necesidad imperiosa. El central galo se ha quedado en Francia para encontrar acomodo en la Ligue 1 y liberar al club de un gasto anual de ocho millones de euros más amortización (unos 12 millones en total). Quitarse esa losa de encima daría para inscribir a los tres fichajes más al cedido Vlachodimos y aún sobraría para alguno más. Si a todo eso se le suma su interminable historial de lesiones, de expulsiones, de penaltis cometidos, de fallos que han costado goles y del hecho de que se negó a rebajarse el sueldo el curso pasado...

Juan Iglesias, Sangante, Jon Guridi y 18 canteranos del Sevilla FC

El principal foco de atención para las cámaras han sido las tres caras nuevas para la temporada 2026/2027. Juan Iglesias, Arouna Sangante y Jon Guridi se han ejercitado por primera vez a las órdenes de Luis García Plaza con el escudo sevillista al pecho. Ésa nueva camiseta de entrenamiento diseñada por Adidas a la espera del lanzamiento de las equipaciones, ha sido otro de los detalles más comentados.

La nota de color la han puesto los numerosos chavales de la casa que lucharán por ganarse una oportunidad: Los guardametas Rafa Romero, Loren Luchino y Sergio Recio; el central Iker Muñoz; los centrocampistas Nico Guillén y Edu Altozano, los extremos Manuel Ángel Castillo y Jesús Cruz; y el delantero Ibra Sow.

Ellos forman el grupo de nueve canteranos que han sido reclutados por el entrenador del Sevilla FC y que se han unido a otros ya habituales como Alberto Flores, Andrés Castrín, Joaquín Martínez 'Oso', Manu Bueno y Miguel Sierra. Todo ello, sin contar a Kike Salas, Juanlu Sánchez, Isaac Romero o José Angel Carmona.

Luis García Plaza recupera el andamio e impone intensidad desde el primer día

En la sesión matinal, el trabajo ha comenzado con estiramientos, carrera y ejercicios físicos seguido de un entrenamiento con balón en el que ha destacado la intensidad y las ganas del primer día. El desempeño de los sevillistas ha sido observado desde un plano cenital por Luis García Plaza, de nuevo subido al andamio que ya puso de moda el curso pasado. Ya por la tarde (a puerta cerrada), el míster madrileño ha vuelto a mezclar la puesta a punto física con juegos de posesión de balón, presión y robo. Este martes, segundo día de pretemporada. Esto ya no para.