Rafa Mir y el Sevilla encarrilan una salida urgente

El delantero murciano, tal y como ha podido conocer ESTADIO Deportivo, no estará entrenando con el grupo en la primera sesión de trabajo de Luis García Plaza en esta pretemporada; una decisión que puede empezar a vislumbrar una solución definitiva

Este lunes arranca el Sevilla FC de la 26/27 y, con eso, una nueva temporada que dará inicio a la segunda etapa de Luis García Plaza como técnico hispalense. El verano ha sido movido en Nervión, empezando por un intento de compra por parte de Sergio Ramos que acabó siendo fallida hasta dimisiones en el propio Consejo de Administración, con Fernando Carrión y Carolina Alés como los protagonistas. Es por ello que, si uno habla con los aficionados hispalenses, hay una cosa clara que desean, y esa es la tan ansiada tranquilidad. Para este comienzo de pretemporada, varios son los nombres que copan las portadas, siendo uno de ellos el de Rafa Mir.

El delantero murciano es una de las incógnitas de este verano en la entidad hispalense. Su reciente sentencia a ocho años y medio de cárcel por supuestos delitos de agresión sexual y de lesiones ha provocado que el Elche CF no haya ejercido finalmente su opción de compra y que tenga un escenario más que complicado en el club nervionense. El jugador, tal y como ha anunciado en sus redes sociales, recurrirá esa sentencia, por lo que se agotarán las distintas vías de apelación posibles. Esto provoca que el conocimiento de la sentencia firme se pueda aplazar a unos años más. Con este comienzo de la pretemporada, la duda era en ver qué papel tenía el delantero, ya conociendo ese desenlace.

Solución importante para este inicio de pretemporada

ESTADIO Deportivo ha podido conocer que, en el entreno que se celebrará a primera hora de la mañana, Rafa Mir no entrenará con el grupo. Fuentes cercanas al jugador muestran que esta es una decisión consensuada entre ambas partes y esto se hace con la intención de poder solucionar su futuro con las diferentes situaciones que hay.

Estas mismas fuentes también muestran que aún no es inminente una solución definitiva; pero hay buena sintonía entre ambas partes para poder lograrla.

Las distintas opciones para salir del club

Tal y como hemos indicado anteriormente, existe sintonía entre ambas partes para encontrar algo que satisfaga a todos los intereses. Como dato importante a tener en cuenta, el murciano puede trabajar fuera de España, ya que no se le ha sido retirado el pasaporte. El entorno del jugador indica que manejan varias opciones para salir e, incluso, que han tenido propuestas nacionales. Por parte del club nervionense este apartado está algo más claro, y es que no cuentan con él.

El delantero, a pesar de su complicada situación, ha firmado una decente temporada con el Elche CF. Ocho goles han sido los que ha anotado el delantero este año, haciendo que el interés en él perdure. Aún le queda un año de contrato con el Sevilla FC, aunque esto puede ser una baza a favor para poder encontrar una solución a una situación que ya viene de lejos y que ha pasado por varias etapas, incluyendo también un documental acerca de su fallido fichaje al Valencia CF. Sin embargo, parece que se puede vislumbrar una solución que apunta a ser definitiva.